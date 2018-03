Kendall Jenner. Quem é a manequim que destronou Gisele Bündchen?

Durante década e meia, Gisele Bündchen, de 37 anos, reinou incontestada como a modelo mais requisitada do planeta. Nenhuma outra ganhou tanto dinheiro como ela, a brasileira de Horizontina, município rural do Rio Grande do Sul, a quem chamavam “Olívia Palito” porque era muito magra e tinha as pernas longas como as de um flamingo. Há 15 anos, a californiana Kendall Jenner tinha 7 e estava muito longe de imaginar que um dia seria ela quem poria fim ao reinado da supermodelo do século XXI. Em julho, quando a prestigiada revista “Forbes” revelou o seu ranking anual das manequins mais bem pagas, pela primeira vez desde 2002 não era Gisele a sentar-se no trono; nele estava agora Kendall, meia-irmã de Kim Kardashian, musa do Instagram e estrela do reality show que acompanha o quotidiano de uma família “famosa por ser famosa” (“Keeeping Up with the Kardashians”). Entre junho de 2016 e junho de 2017, a jovem nascida em Los Angeles faturou 22 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros), graças aos contratos publicitários com marcas como Estée Lauder (cosmética), La Perla (lingerie) e Adidas (sportswear), ao cachet pela sua participação no programa, às receitas da linha de roupa Kendall + Kylie, que criou com a irmã, e às inúmeras parcerias nas redes sociais, em especial no Instagram.

