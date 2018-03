Proteção Civil registou 72 ocorrências na última noite e madrugada por mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou 72 ocorrências, que não provocaram vítimas, entre as 18:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, mantendo o estado de alerta até às 15:00 de domingo.

Em declarações à agência Lusa, o comandante adjunto operacional nacional da ANPC, Manuel Cordeiro, sublinhou que face aos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sobretudo para o sul do território continental, a Proteção Civil vai manter-se em alerta até às 15:00 de domingo.

As 72 ocorrências registadas na última noite e madrugada aconteceram sobretudo nos distritos de Viseu, Coimbra, Porto, Lisboa e Leiria, relacionando-se, maioritariamente, com limpeza de vias nos distritos que estiveram sob aviso de queda de neve, deslizamentos de terras, com 13 ocorrências no distrito de Coimbra ou quedas de árvores, com 10 ocorrências registadas pela ANPC.

De acordo com a página do IPMA, os distritos de Beja e Faro são aqueles onde se esperam condições meteorológicas mais adversas, estando ativo o aviso laranja entre as 15:00 e as 21:00 para ambos os distritos por previsões de vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora.

Para o distrito de Faro o IPMA ativou também o aviso laranja - o segundo mais grave numa escala de quatro -- entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de domingo, por previsões de agitação marítima, com ondas que podem atingir os 5,5 metros na costa ocidental e ondas até 5 metros na costa sul.

Os avisos baixam depois o nível de gravidade para amarelo, permanecendo ativos, em alguns casos até ao meio-dia de domingo.

Beja e Faro têm ainda ativo um aviso amarelo por precipitação até às 21:00 de hoje, prevendo-se chuva por vezes forte nestes distritos.

Há ainda outros avisos amarelos ativos nos distritos de Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Leiria e Santarém, por previsões de chuva, vento e agitação marítima.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e referem-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, e o aviso amarelo, o terceiro mais grave, destina-se a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, de acordo com o IPMA.

Face a esta previsões meteorológicas, a Proteção Civil alertou na sexta-feira para a possibilidade de piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, inundações por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis e danos em estruturas montadas ou suspensas, bem como queda de ramos ou árvores devido ao vento mais forte e possíveis acidentes na orla costeira.

No aviso à população, a ANPC recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada dos inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, a adoção de uma condução defensiva através da redução da velocidade e a uma adequada fixação de estruturas soltas.

Evitar atravessar zonas inundadas de modo a precaver o arrastamento de pessoas e viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e na circulação junto à orla costeira e zonas ribeirinhas são outras recomendações da Proteção Civil.