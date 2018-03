Suspeito de matar mulher em Vila Real encontrado morto

Autoridades suspeitam que o homem terá cometido suicídio depois de ter esfaqueado a mulher, de 48 anos, na quinta-feira em Vila Real

O suspeito de ter matado uma mulher em Vila Real foi esta sexta-feira encontrado morto, numa vinha, perto da barragem de Bagaúste, concelho de Lamego, segundo confirmou fonte policial à agência Lusa.

O homem é suspeito de ter esfaqueado uma mulher, de 48 anos na quinta-feira, na cidade de Vila Real, e as autoridades suspeitam que terá cometido suicídio depois de ter cometido o crime, em Vila Real.

A vítima foi encontrada ao final da tarde pelo filho de 14 anos, que foi quem deu o alerta para as autoridades, mas suspeita-se que a mulher já estaria morta há várias horas.

A mulher foi golpeada várias vezes com uma arma branca no pescoço. O corpo foi encontrado na cozinha e ao seu lado estavam também dois cães mortos, que apresentavam sinais de agressões com arma branca.

O homem era o companheiro da vítima e terá fugido do local no seu carro, que foi encontrado numa vinha a alguns metros da barragem de Bagaúste, no rio Douro.