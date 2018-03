Mulher e dois cães esfaqueados até à morte em Vila Real. Suspeito está em fuga

Foi o filho da vítima a dar o alerta quando chegou a casa na quinta-feira ao final da tarde. O principal suspeito é o namorado e encontra-se em fuga

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma mulher de 47 anos, na cidade de Vila Real, que foi encontrada na quinta-feira em casa com indícios de agressão com arma branca, segundo fontes dos bombeiros e PSP.

De acordo com a fonte dos bombeiros da Cruz Verde, acionados para o local, terá sido o filho da vítima a dar o alerta, ao chegar a casa, ao final da tarde.

O médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) decretou o óbito no local.

Conjuntamente com a vítima foram ainda encontrados dois cães mortos, também com sinais de agressões. O principal suspeito é o namorado da vítima, com 50 anos, emigrante no Liechtenstein e com paradeiro desconhecido, refere o “Jornal de Notícias”.

O alerta foi dado às 18h40 e para o local foram mobilizados os bombeiros da Cruz Verde, a equipa da VMER e a PSP.

Fonte da PSP referiu que a investigação do caso passou para a alçada da PJ de Vila Real.