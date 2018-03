Tem problemas no sistema hepático. Como tratar?

Como garante Aníbal Ferreira, presidente da sociedade portuguesa de nefrologia, estamos perante uma "doença com poucos sintomas" e aí reside "um dos seus grandes problemas." Apesar "da maior informação dos portugueses", com bons reflexos a nível europeu, a ausência de diagnóstico precoce resulta, invariavelmente, na progressão da doença.

Nessas fases, restam opções de substituição renal para retirar os elementos tóxicos do organismo que o rim não consegue tirar. Estes são os três principais:

Diálise peritoneal

A diálise peritoneal é uma técnica de diálise que utiliza a

membrana peritoneal como um filtro para limpar o sangue

e remover a água corporal em excesso. É realizada em casa.

O tratamento é realizado de forma continua, todos os dias,

poderá ser realizado durante a noite, entre 8 a 10 horas, ou

em procedimentos breves realizados durante o dia.



Vantagens

• Pode ser efetuada em casa.

• A vida está apenas condicionada aos

momentos das mudanças das bolsas de líquido.

Desvantagens

• São necessárias várias sessões de treino para

aprender a lidar com o equipamento.

• No caso de diálise peritoneal automatizada, limita

a vida noturna

Hemodiálise

A hemodiálise é a forma mais frequente de tratamento. O sangue é purificado através de um filtro especial, o dialisador e de uma máquina de hemodiálise. É realizada no hospital ou em

clínicas de diálise perto da residência dos doentes. Durante o

tratamento, o sangue é retirado de um vaso sanguíneo e passa

através de um filtro sintético – dialisador, o chamado “rim artificial”, antes de ser devolvido ao organismo.

Habitualmente são necessárias três sessões de hemodiálise

por semana, tendo em média a duração de 4 horas cada sessão.

Vantagens

• Não é necessário equipamento em casa.

• Não é necessário treino

Desvantagens

• Vida condicionada aos horários dos tratamentos.

• Três tratamentos por semana com a duração média de

4 horas cada.

• É necessário assegurar vaga num centro de tratamento

no caso de se deslocar para fora da área de residência

