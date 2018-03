Derrocada atinge casal acampado na praia da Ursa, em Sintra

No local encontram-se meios da Autoridade Marítima e um helicóptero para resgate e assistência às vítimas, devido à dificuldade de acesso à praia

Uma derrocada de pedras na praia da Ursa, em Sintra, causou esta manhã um morto e um ferido grave. Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse ao Expresso que o alerta foi dado às 9h50.

O homem que ficou gravemente ferido numa derrocada na praia da Ursa, no concelho de Sintra, morreu após manobras de reanimação, disse à Lusa fonte oficial do município. A mesma fonte da Câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, indicou que, ao contrário da informação inicialmente prestada, o homem não é alemão, mas brasileiro.

A vítima integrava um grupo de cinco pessoas que teria acampado na praia, referiu. A derrocada provocou ainda um outro ferido, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Um deles sofreu uma paragem cardiorespiratória e o outro um traumatismo craniano, avançou o comandante da capitania de Cascais, Rui Pereira da Terra.

No local encontram-se elementos dos Bombeiros de Almoçageme, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) de Sintra e do INEM. A caminho seguem meios da Autoridade Marítima e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para resgate e assistência às vítimas, devido à dificuldade de acesso à praia.