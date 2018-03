Sete casos de sarampo confirmados no Porto

Há mais 15 profissionais de saúde Hospital de Santo António a aguardar o resultado das análises

Estão confirmados sete casos de sarampo no Hospital de Santo António, no Porto. Em declarações à SIC Notícias, esta quarta-feira, a diretora-geral da Saúde disse ainda que estão a aguardar diagnóstico outros 15 profissionais de saúde.

“No total, confirmados – porque algumas pessoas podem ter sinais e sintomas parecidos com sarampo – são os dois casos iniciais (…) e, até agora, cinco entre os profissionais do Santo António. Sete no total”, disse Graça Freitas.

Os cinco novos casos “foram confirmados há instantes”. Outros dois já tinha sido anunciados pela DGS na terça-feira à noite: o primeiro infetado é um homem de 27 anos, cujo sintomas começaram no final do mês de fevereiro. Está curado. O segundo é também um homem, 43 anos, e os sintomas surgiram há uma semana. Está internado e “clinicamente estável”.

Aparentemente, os casos não estão relacionados e está em curso “a investigação para apurar a possível origem da infeção.”