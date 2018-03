Despiste de carrinha de centro de dia faz nove feridos em Beja

Acidente com uma carrinha do centro de dia de Baleizão ocorreu esta manhã no IP8. Dos nove feridos, transportados de urgência para o hospital da cidade, um está em estado grave

Nove pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha do centro de dia de Baleizão, Beja, ocorrido esta quarta-feira de manhã no IP8, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que os feridos, oito ligeiros e um grave, foram transportados para as urgências do hospital da cidade.

Fonte da GNR indicou à Lusa que oito feridos são idosos com mais de 65 anos, tendo um deles sofrido ferimentos graves.

O outro ferido é uma mulher de 39 anos, que conduzia a carrinha de nove lugares, no sentido Baleizão/Beja.

O despiste, seguido de capotamento, ocorreu no Itinerário Principal (IP) 8, na área da freguesia de Baleizão, concelho de Beja, tendo o alerta sido dado às 9h26, referiram as mesmas fontes.

Citando testemunhas do acidente, a fonte da GNR disse que o despiste terá ocorrido quando a condutora da carrinha tentou desviar-se de um canídeo que atravessava a estrada.

As operações de socorro mobilizaram 14 veículos e 28 operacionais, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.

(Notícia atualizada às 12h47)