Como varia (e pode evoluir) a doença renal

Existem cinco fases relacionados com a doença renal crónica e que vão desde os menos aos casos mais graves. Fique a saber o que significa cada um deles.

Estádio 1

Poucos sintomas de doença renal crónica. A doença é diagnosticada quando se verificam as seguintes condições:

• Tensão arterial alta

• Valores de creatinina ou ureia no sangue mais elevados do que o

normal

Estádio 2

• Sangue ou proteína na urina

• Evidências de lesões renais detetadas através de Ressonância

Magnética, TAC, ecografia ou Raio-X de contraste

• Um historial familiar de doença renal poliquística

Estádio 3



Existência de anemia (escassez de glóbulos vermelhos) e/ou

o aparecimento de doença óssea precoce

Estádio 4



Quando a TFG (Taxa de Filtração Glomerular, teste utilizado para examinar o desempenho dos rins.) desce para 30, a maioria das pessoas tem de consultar um especialista em doenças renais (um nefrologista). Uma

TFG abaixo de 15 indica que é necessário avançar para diálise ou transplante renal.

Estádio 5



Os doentes com doença renal crónica na sua fase mais avançada, o estadio 5 – quando só uma pequena percentagem do rim se encontra a funcionar – necessitam em determinada altura, para poderem viver, de efetuar um dos tratamentos de substituição da função renal, que podem ser a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal.

