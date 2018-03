Bastonário da Ordem dos Médicos apela a vacinação contra o sarampo

Bastonário da Ordem dos Médicos alertou todos os portugueses não vacinados contra o sarampo a cumprirem o Plano Nacional de Vacinação (PNV), fundamental para evitar o vírus altamente contagioso. Miguel Guimarães lançou o apelo ao final da manhã desta quarta-feira, após uma reunião com Rui Rio, o seu vice Salvador Malheiro e o deputado Adão Silva sobre o estado da saúde em Portugal. O bastonário manifestou-se preocupado e adiantou que o pequeno surto verificado, esta terça-feira, no Hospital de Santo António, “relacionado com a não vacinação”.

Miguel Guimarães, embora ressalve estar seguro que a DGS está em cima do acontecimento, lembrou que o PNV “é uma medida de saúde pública das mais importantes na história da medicina, que permite salvar milhões de vidas em todo o mundo”.

Segundo comunicado da Direção-Geral da Saúde, os dois casos de sarampo no Porto foram diagnosticados a dois homens adultos “aparentemente não relacionados” e que levou por precaução ao isolamento de 20 profissionais de saúde que tiveram contacto com os doentes, dois deles com sinais e sintomas clínicos do vírus, “incluindo erupção cutânea, dores musculares e cansaço”.

O primeiro caso a ser detetado foi de um doente de 27 anos, já clinicamente curado e com ”ligação epidemiológica a França, país onde há registo de circulação do vírus do sarampo”. Ainda de acordo com a DGS, o segundo caso, um homem de 43 anos, está internado e clinicamente estável, mantendo-se a investigação para apurar a possível origem da infeção.

Tal como Rui Rio, o bastonário revela estar preocupado, sobretudo depois de Mário Centeno ter admitido, esta quarta-feira, no Parlamento, situações de má gestão no SNS. O ministro das Finanças adiantou ainda que “esses casos” têm de ser analisados, referindo que foi criada uma unidade de missão para avaliar a dívida na Saúde. “Pode seguramente haver má gestão e temos de olhar para ela”, disse centeno na Comissão de Trabalho da Assembleia da República, em resposta à questão do deputado do PSD Álvaro Batista sobre se a elevada dívida e os pagamentos em atraso no SNS podem dever-se a má gestão.

Mário Centeno afirmou que a dívida da Saúde é um tema que preocupa o Governo e que foi por isso criada uma unidade de missão para repensar todo o processo de criação de dívida no SNS.