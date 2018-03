Jumbo é a cadeia de supermercados mais barata

O Jumbo é a cadeia de supermercados com os preços mais baixos entre as grandes superfícies comerciais em Portugal continental para uma família que gasta 150 euros por mês, revela um estudo da "Deco Proteste" divulgado esta terça-feira.

A cadeia de supermercados Jumbo voltou a ser a mais barata, à semelhança do que aconteceu em junho passado, sendo que a poupança anual ao nível dos supermercados poderá chegar aos 250 euros, lê-se no estudo.

Este é o resultado da última atualização do estudo da "Deco Proteste", que se baseia nos preços recolhidos entre setembro e novembro de 2017, sendo que o Continente e o Continente Modelo, anteriores líderes, seguem logo atrás, com uma média de preços 2% mais cara do que no Jumbo, para o mesmo cabaz de produtos.

Já o Pingo Doce subiu um lugar na tabela e aproxima-se das cadeias dos grupos Auchan e Sonae.

"Em outubro de 2017, o custo médio do cabaz no Pingo Doce era 10% mais caro do que no líder e, agora, a diferença é de 7%", refere o estudo.

Para uma família comprar o mesmo cabaz de produtos nas lojas de desconto Lidl e Minipreço, de acordo com o trabalho da "Deco Proteste", gasta mais 14% do que no Jumbo.

O estudo explica que as atualizações efetuadas aos supermercados foram feitas com base num cabaz de produtos das marcas mais vendidas no país, entre frescos, congelados, mercearia e produtos e higiene pessoal e do lar.

Mais de um terço do cabaz (38%) é composto por produtos das marcas próprias de gama média de cada uma das lojas e os restantes 62% são preenchidos com marcas de fabricante, refere-se no estudo, que recolheu no total 110.290 preços para um cabaz selecionado de 141 produtos, em 70 concelhos do país.

Por distritos, o estudo revela que Lisboa, Porto e Setúbal são aqueles onde é possível conseguir poupanças mais significativas, escolhendo o supermercado certo.

Já no caso dos Açores e da Madeira, onde a concorrência é mais apertada, o Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, lidera atualmente o ranking das cadeias de supermercados mais baratos no Funchal, na ilha da Madeira, enquanto nos Açores, o Continente Modelo mantém o primeiro lugar do 'ranking' em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.

O estudo refere ainda que se o Jumbo lidera os preços baixos nas lojas físicas e é também o mais barato na internet.

O Jumbo Online lidera o ranking das cadeias de supermercados mais baratas na Internet desde 2016, e o Continente ocupa agora a segunda posição, com a sua plataforma Continente Online a praticar preços 2% mais caros do que o Jumbo, para o mesmo cabaz de produtos selecionados.

Segundo o estudo da "Deco Proteste", o terceiro lugar é ocupado pelo site do Intermarché, que nunca tinha estado tão próximo do líder da tabela.

Para a totalidade do cabaz considerado, os preços praticados pelo Intermarché são, em média, 4% mais caros do que os do Jumbo.

Já o El Corte Inglés caiu, nesta edição do estudo, para a quarta posição, enquanto o Froiz manteve-se no último lugar da tabela, embora tenha melhorado o seu índice.