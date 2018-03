Pagamento à Segurança Social por Multibanco tem novas funcionalidades

A Segurança Social disponibilizou este mês novas funcionalidades para os trabalhadores independentes e do serviço doméstico pagarem as contribuições por multibanco, passando a estar disponível o valor dos juros de mora para pagamentos em atraso, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com um comunicado do Instituto da Segurança Social (ISS), desde o início do mês estão disponíveis novas opções e funcionalidades para pagamento das contribuições através do Multibanco para os trabalhadores independentes, do serviço doméstico, beneficiários do seguro social voluntário e produtores agrícolas dos Açores.

No caso dos trabalhadores independentes, beneficiários do seguro social voluntário e produtores agrícolas dos Açores, deixa de ser necessário indicar o número de dias de trabalho e passa a ser apresentado o valor dos juros de mora (calculados no momento) para o pagamento de contribuições em atraso.

Em alternativa, podem consultar os valores em dívida e efetuar o pagamento através da internet, na Segurança Social Direta.

Já para os trabalhadores de serviço doméstico, passa a estar disponível o pagamento das contribuições dos trabalhadores que descontam com base na remuneração real, sendo que nesta situação terá de ser indicado o valor real auferido.

Os trabalhadores do serviço doméstico passam ainda a poder indicar o Número de Identificação da Segurança Social (NISS) do empregador, ficando igualmente disponível o valor dos juros de mora para pagamento de contribuições em atraso.

Caso não seja possível efetuar o pagamento através do multibanco, os trabalhadores de serviço doméstico podem efetuá-lo nas tesourarias da Segurança Social.