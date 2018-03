Operações de desencalhe de navio no Bugio retomadas esta manhã

As operações de desencalhe no navio espanhol "Betanzos" ao largo do Bugio, na foz do Tejo, serão retomadas cerca das 9h desta segunda-feira, disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Pereira da Fonseca.

"As operações irão começar cerca das 9h. Seis elementos da empresa Smit que vai colocar os cabos a bordo [...] e quatro elementos da tripulação do navio vão chegar cerca das 8h30 à Base Aérea do Montijo e depois será empenhado um helicóptero da Força Aérea para os levar a bordo do navio", explicou o porta-voz da Autoridade Marítima.

De acordo com o Fernando Pereira da Fonseca, esta ação será coordenada pelo capitão do Porto de Lisboa, em articulação com o Centro de Operações Marítimas (COMAR).

"Depois, a partir do navio vão começar os trabalhos de preparação para receber o cabo do reboque do rebocador", disse.

No que diz respeito à agitação marítima, o comandante indicou que o estado do mar melhorou, mas a ondulação "ainda tem muita energia". "É uma situação que vai sendo avaliada", disse.

O navio de bandeira espanhola "Betanzos", com 10 tripulantes a bordo, encalhou na madrugada de terça-feira, cerca das 1h, à saída da barra de Lisboa, após uma falha total de energia e da tentativa de fundear.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima, a bordo do navio estão 130 toneladas de combustível e 20 toneladas de resíduos oleosos.

Apesar do mau tempo, o risco de derrame, segundo o porta-voz, existe, mas é baixo, não havendo danos estruturais na embarcação.

As tentativas de desencalhe foram realizadas logo na terça-feira e desde então foram infrutíferas.

A operação de resgate da tripulação do navio encalhado junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, foi concluída durante a tarde de quinta-feira, por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

Os 14 elementos retirados - 10 da tripulação e quatro elementos técnicos - foram resgatados por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.