O dia em que o tribunal de Loures teve segurança à moda da América Latina

‘Tia’ ou ‘avó’ eram os códigos usados quando falavam sobre carrinhas de transporte de valores. ‘Rapariga’ era a designação de uma caixa ATM (multibanco). ‘Vacina’, o levantamento de dinheiro, e ‘virgindade’, a moradia na Ericeira de um dos líderes do grupo Rodolfo “El Ruso” Lohrman.

Este guatemalteco de 53 anos, juntamente com o argentino Horacio “Gugu” Maidana, eram, até serem presos em Aveiro em novembro de 2016, os dois homens mais procurados da Argentina sendo oferecidos 100 mil dólares pela sua captura. Sobre o primeiro, o jornal argentino ‘Clarin’ escrevia em 2012 vários cenários para o seu paradeiro: El Ruso estaria morto; viciado em cocaína; alvo de uma cirurgia estética para alterar o rosto; e, pasme-se, de ter participado num vídeo musical em Liverpool: “Tudo é confuso, misterioso e contraditório quando se fala em Rodolfo José “El Ruso” Lohrman, sequestrador, pirata de asfalto, ladrão de bancos.”

Esta segunda-feira, “El Ruso”, “Gugu” e os três cúmplices entraram no tribunal de Loures, debaixo de inusitado aparato policial, fora e no interior da sala de audiência, esperando-se que a Justiça portuguesa desfaça alguma da penumbra em torno deste grupo criminoso especializado ao assalto de bancos e carrinhas de transporte de valores que deixou um rasto de crimes na Argentina, Bulgária e Espanha.

O Ministério Público português acusa-o de quatro assaltos a agências bancárias em entre 2014 e 2016 que renderam ao grupo mais de 200 mil euros. E de crimes como roubo qualificado, associação criminosa, branqueamento de capitais e furto simples.

Mas o início da sessão foi adiada para maio por questões processuais. A advogada de um dos arguidos, Christian Gomez, quer apresentar a contestação e a juíza concedeu esse direito uma vez que o suspeito foi notificado tardiamente do julgamento. "A notificação foi para o estabelecimento prisional errado, que depois a reenviou para outro estabelecimento prisional", explicou a magistrada no final da abreviada (e um pouco tensa) primeira sessão. Assim, o início do julgamento foi adiado para o início da tarde de 7 de maio.

No interior da sala 15 eram mais os agentes da PSP e dos serviços prisionais do que os advogados dos cinco arguidos. Jornalistas e advogados foram revistados por duas vezes. Por perto estavam dois pastores-belga da brigada canina bem como vários agentes com armas à vista. Todo o aparato de segurança dentro e em redor do tribunal foi rapidamente desmobilizado. E os cinco suspeitos voltaram para as cadeias onde se encontram desde o final de 2016.

Justiça argentina quer “El Ruso”

De acordo com a acusação, a que o Expresso teve acesso, “os arguidos formaram um grupo estável, com hierarquia de funções, destinado à prática de roubos a instituições bancárias e à ocultação dos seus proventos, dividindo entre si as tarefas bem como o produto dos atos ilícitos que cometiam”. Para os assaltos aos bancos em Odivelas e Cascais, “muniram-se de armas de fogo, marretas, telemóveis e outros dispositivos eletrónicos e objetos destinados a disfarçar as suas feições”. Capacetes e perucas com cabelo comprido eram dois dos truques mais usados para esconder a identidade.

Na manhã em que foram travados pelos operacionais da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT) da Judiciária – numa altura em que vigiavam os movimentos de uma carrinha de valores em Aveiro – ninguém suspeitava que os dois cabecilhas eram procurados em toda a América do Sul pelo sequestro e homicídio de jovens estudantes de famílias abastadas. O caso mais mediático passou-se em 2003 com o desaparecimento de Christian Schaerer, 21 anos, estudante de Direito e filho de um empresário. Os raptores receberam o dinheiro do resgate (225 mil euros) para a sua libertação. Mas o jovem nunca apareceu. Atuavam nessa altura entre a fronteira da Argentina e do Paraguai para confundir a atuação das autoridades dos dois países.

No primeiro interrogatório policial, tentaram também baralhar a polícia portuguesa, fornecendo identidades e documentos falsos. Rodolfo “El Ruso” Lohrman disse chamar-se Luís Guevara Martinez enquanto Maidana mostrou um passaporte búlgaro com o nome de Nikola Petkov. Só meses depois é que a PJ descobriu as suas verdadeiras identidades. Com a ajuda da Interpol aperceberam-se de que tinham apanhado dois dos criminosos mais procurados pelas autoridades argentinas.

Desde então os têm estado em prisão preventiva na cadeia de alta segurança do Monsanto. Isto porque a violência está no seu ADN, como lembra o MP: “Maidana arrombava a porta de entrada na dependência bancária, fazendo, por norma, uso de uma marreta, permitindo o acesso dos demais arguidos ao seu interior. Trazendo armas de fogo (pistolas e caçadeiras) e recorrendo ao uso da força física, intimidavam, privavam da sua liberdade os funcionários e constrangiam-nos a entregar o dinheiro.”

No final de fevereiro, dois magistrados argentinos deslocaram-se de propósito a Lisboa para falarem com os dois suspeitos. E ofereceram-lhes o estatuto de arrependido previsto no sistema judicial de Buenos Aires. Se revelarem onde se encontrava o corpo de Christian Schaerer, o juiz federal Carlos Vicente Soto Dávila e o promotor federal Flavio Ferrini, prometem uma redução da pena na Argentina.

Primeiro têm de ser julgados em Portugal e cumprir uma parte da pena, caso venham a ser condenados. Só depois poderá ser realizada a extradição. “El Ruso” terá ainda de enfrentar a Justiça da Bulgária, de onde fugiu da prisão preventiva quando aguardava pelo julgamento de um assalto violento a uma carrinha de transporte de valores. Em Lisboa, o Supremo Tribunal de Justiça já autorizou a extradição de Maidana, mas ainda não decidiu sobre um recurso interposto pelo advogado de “El Ruso”, depois da Relação de Lisboa ter também autorizado a extradição do suspeito guatemalteco para a Argentina.

