Entradas na cidade de Lisboa desimpedidas após manhã com acidentes

As vias de acesso à capital já estão desimpedidas, após vários acidentes esta manhã em algumas das principais entradas da cidade de Lisboa

Os acidentes que esta segunda-feira de manhã condicionaram o trânsito nas principais entradas da cidade de Lisboa estão todos resolvidos, encontrando-se os veículos a circular com normalidade pelas 11h30, de acordo com fonte da divisão de trânsito da PSP.

Segundo a mesma fonte, os acidentes apenas implicaram danos nos veículos.

Vários acidentes em algumas das principais entradas da cidade de Lisboa provocaram esta segunda-feira condicionamentos de trânsito, num dia em que foram suprimidos vários comboios devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) por aumentos salariais.

O Itinerário Complementar (IC) 17/CRIL, a Segunda Circular e o Eixo Norte-Sul foram locais de ocorrência desses acidentes.

Segundo o Portal de Tráfego da Estradas de Portugal, havia ainda condicionamentos no IC22, no IC2 e no IP7.

Os trabalhadores da IP fazem esta segunda-feira uma greve para reclamar aumentos salariais de cerca de 4%, prevendo-se "fortes perturbações e supressões" na circulação de comboios, estando salvaguardadas 25% das ligações em Lisboa e no Porto.

Segundo a CP – Comboios de Portugal, num dia normal teriam circulado, entre a meia-noite e as 10h, 463 comboios, mas esta segunda-feira realizaram-se 137, ou seja, foram suprimidos 326.

Dos serviços mínimos decretados (25%), efetuaram-se até essa hora cinco comboios, referiu a mesma fonte.

Na Fertagus, que faz a ligação ferroviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, entre as 0h e as 9h39 circularam 16 dos 21 comboios habituais.

O próximo comboio na ponte só vai circular às 14h58.