Marcelo quer mais apoios para agricultores afetados por incêndios

De visita à Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, onde participou num almoço de solidariedade, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este domingo que os agricultores da região de Oliveira do Hospital, muito fustigados pelos incêndios de outubro de 2017, precisam de mais apoios. "O presidente da Câmara tem razão ao dizer que o Governo tem de dar mais um bocadinho", afirmou o chefe de Estado.

Pouco antes, o autarca de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, afirmara que os apoios são insuficientes para os agricultores e pedira a reabertura das candidaturas para prejuízos até cinco mil euros.

Além de visitar a Feira de Queijo, Marcelo Rebelo de Sousa participou num almoço organizado pelo município que juntou um milhar de pessoas. "Este almoço serve para sublinhar a solidariedade, o agradecimento e o reconhecimento às vítimas e aos que nos ajudaram", afirma José Alexandrino ao Expresso.

Entre os cerca de mil comensais estavam famíliares das vítimas dos incêndios de 15 de outubro, pessoas que perderam a sua primeira habitação, empresários afetados, voluntários que ajudaram no terreno e cerca de 300 doadores.

O almoço, organizado pela Câmara Municipal, contou com o patrocínio "de várias empresas de dimensão nacional", entre as quais a Altice, proprietária da PT/MEO.