Morte de família portuguesa em Londres sob investigação

As autoridades britânicas estão a investigar o homicídio de uma mulher perto de Londres. O marido e os dois filhos, de nacionalidade portuguesa, também foram encontrados mortos

As autoridades britânicas estão a investigar o homicídio de uma mulher perto de Londres, cujo marido e os dois filhos, de nacionalidade portuguesa, também foram encontrados mortos. A investigação foi lançada no início da semana, depois de a mulher, com cerca de 40 anos ter sido encontrada morta na própria casa em Twickenham, na segunda-feira. Apresentava lesões provocadas por uma arma branca.

Alertada para o caso, a Polícia Metropolitana de Londres deslocou-se ao local e iniciou diligências urgentes para encontrar o marido, de 57 anos, e os filhos, de sete e dez anos. A polícia do condado de Sussex descobriu os corpos de um homem e dois meninos a 140 quilómetros de distância, em Birling Gap (uma área à beira-mar, perto de Eastbourne, no sul de Inglaterra).

Mesmo sem ter identificação formal, a polícia suspeitou imediatamente que seriam a família da vítima, tendo recuperado o automóvel perto do local. Embora as averiguações continuem, a polícia indicou que não fez qualquer detenção relacionada com o caso nem que procura qualquer responsável, o que faz entender que as mortes estarão relacionadas.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas adiantou que o homem e os dois filhos tinham nacionalidade portuguesa, mas que a mulher não é de origem portuguesa — estando ainda a ser verificado se adquiriu a nacionalidade. A notícia da morte da família foi avançada já na sexta-feira à noite pela SIC Notícias