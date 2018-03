Mais abatimentos de piso nos Anjos e em Campo de Ourique, Lisboa

O trânsito na rua de Angola está cortado desde a manhã, sem haver ainda uma previsão para a reabertura

A Proteção Civil Municipal de Lisboa registou esta sexta-feira abatimentos de piso na faixa de rodagem da rua de Angola, na freguesia dos Anjos, e na rua do Arco do Carvalhão, em Campo de Ourique, segundo fonte do serviço.

Na rua de Angola, a circulação foi totalmente cortada. Segundo a fonte, trata-se de um "abatimento contínuo" e é necessário retirar todas as viaturas que ali se encontram estacionadas.

"Este tipo de abatimento significa que o piso pode continuar a abater. Por razões de segurança as viaturas que estão estacionadas no local vão ser removidas", afirmou.

A rua de Angola é uma das vias perpendiculares à avenida Almirante Reis, no centro da cidade.

O trânsito está cortado desde a manhã, sem haver ainda uma previsão para a reabertura.

Cerca das 14h30 estavam no local meios do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da Polícia Municipal e da Proteção Civil Municipal a avaliar os estragos causados e a cortar o trânsito.

Para Campo de Ourique, onde as chuvas também motivaram um abatimento de piso, estava a ser enviada maquinaria pesada cerca das 14h50.

Na rua do Arco do Carvalhão, indicou a fonte da Proteção Civil Municipal, o buraco provocado será maior do que o que foi registado hoje na rua Garrett, no Chiado.

O buraco que se abriu nesta artéria comercial e turística - na parte pedonal da rua, em frente ao número 104 (pastelaria Benard) - "tem dimensões consideráveis".

Segundo a mesma fonte, o local mostrava perto das 14h "alguns sinais" de poder continuar a abater. As autoridades deram já início aos trabalhos de reparação, que tiveram entretanto de ser suspensos devido à existência de tubos de gás.