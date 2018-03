Equipamento para desencalhar navio no Bugio esteve retido na Portela toda a manhã

Equipamento que fará a ligação entre o rebocador e o navio que está encalhado junto ao Bugio chegou ao aeroporto Humberto Delgado de madrugada, mas ficou retido durante a manhã. A alfândega, entretanto, já autorizou o desembarque do equipamento, que está agora a ser descarregado

Chegou esta sexta-feira de madrugada, vindo de Bruxelas, o equipamento que permitirá avançar com a quarta tentativa para desencalhar o cargueiro "Betanzos", de bandeira espanhola, com 118 metros, que está fundeado e encalhado à saída da barra de Lisboa desde terça-feira. Mas ainda não saiu do aeroporto.

A falta de uma licença internacional levou a alfândega a reter o equipamento dentro do avião durante a manhã, apurou o Expresso. "Excecionalmente", porém, o desembarque foi autorizado e o equipamento já está a ser descarregado, adiantam fontes aeroportuárias.

Trata-se de "equipamento de tração que fará a ligação entre o rebocador e o navio que está encalhado", explica o comandante Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha. Equipamento que será "preparado em terra pelo armador e a seguir colocado no rebocador. Depois é encontrar uma janela de oportunidade para tentativa de desencalhe".