Bugio. Rebocador de grandes dimensões a caminho para tentar desencalhar navio

Um rebocador de grandes dimensões de uma empresa contratada pelo armador do navio que encalhou na terça-feira junto ao Bugio, na foz do Rio Tejo, está a caminho de Lisboa para tentar desencalhar o barco.

Segundo o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, numa reunião na quarta-feira à noite, o armador, de quem é a responsabilidade de remover o barco, decidiu contratar outra empresa de rebocadores, depois de pelo menos três tentativas falhadas para desencalhar o navio.

A mesma fonte disse que o rebocador que está a caminho de Lisboa vem de Gibraltar.

"As manobras foram suspensas e ao final da noite [de quarta-feira] houve uma reunião na sala situação da Capitania do Porto de Lisboa, em que o armador, face ao insucesso das várias tentativas e como é dele a responsabilidade de remoção do navio, decidiu contratar outra empresa de rebocadores e está a dirigir-se para Lisboa um grande rebocador, que vem de Gibraltar", explicou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Segundo Fernando Pereira da Fonseca, o rebocador de grandes dimensões chegará cerca das 16h/17h desta quinta-feira a Lisboa e a intenção é que na primeira maré de sexta-feira, pelas 8h, se faça uma nova tentativa.

Sobre a agitação marítima, o responsável disse que, por um lado, "pode até ajudar a que o navio desassente", uma vez que se trata de um "rebocador de alto mar, que tem uma capacidade que não tem nenhum dos outros".

"Está igualmente uma equipa da empresa, que é uma empresa holandesa, a voar para Lisboa e deverão ter uma reunião ainda antes da chegada rebocador, para analisarem a situação e tomarem decisões", acrescentou.

De acordo com a Autoridade Marítima, a apresentação do novo plano de desencalhe do navio, de bandeira espanhola, ocorrerá durante a manhã desta quinta-feira e envolve o rebocador de grandes dimensões e modos de tração compatíveis com este rebocador para tentar desencalhar o navio.

"A Autoridade Marítima continuará a acompanhar toda a situação, garantindo que todos os procedimentos são feitos em segurança e sem riscos, tanto para as pessoas, como para o meio ambiente, garantindo também a segurança da navegação no local", acrescenta uma informação enviada às redações.

O navio de bandeira espanhola "Betanzos", com 10 tripulantes a bordo, encalhou na madrugada de terça-feira, cerca das 1h, à saída da barra de Lisboa, após uma falha total de energia e da tentativa de fundear.

As tentativas de desencalhe realizadas logo na terça-feira e, depois, na quarta-feira, foram infrutíferas