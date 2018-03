Portugal cumpre apenas uma das quinze recomendações do Conselho da Europa

O Conselho da Euopa revela que das quinze medidas recomendadas contra a corrupção Portugal cumpriu "satisfatoriamente" apenas uma.

O relatório do Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO), divulgado esta terça-feira, recomendou que o público tivesse acesso a mais informações, como o nome do procurador e o gabinete a que pertence, e desde abril de 2017 que Portugal adotou esta recomendação, disponibilizando online essas informações. Esta transparência torna possível que qualquer cidadão consiga ter acesso aos casos da Procuradoria Geral da República e mereceu a satisfação do Conselho da Europa.

O GRECO, organismo do Conselho da Europa elaborou um relatório, a 8 dezembro de 2017, que avalia as medidas tomadas por Portugal no combate à corrupção, no que respeita a membros do parlamento, juízes e procuradores.

Outra das recomendações presentes no relatório, ainda que não tenha sido implementada, refere-se à avaliação períodica dos juízes de 1ª instância e à inspeção dos juízes de 2ª instância. Ainda que as autoridades portuguesas tenham definidos os critérios de avaliação dos juízes, para o GRECO este ainda é um sistema de avaliação fraco. Apesar de a avaliação contar com um vasto conjunto de critérios estes não são suficientes, na medida em que não avaliam por exemplo, a dimensão ética dos juízes.

Segundo o organismo europeu, "n o que diz respeito aos juízes, o GRECO está desapontado com o não cumprimento de recomendações que considera cruciais para promover uma maior independência do poder judicial e de juízes e reforçar a confiança pública neste ramo. O papel dos conselhos judiciais, que serve de garantia para a independência da justiça, não foi revigorado."

Apesar de Portugal não ter seguido a maioria das recomendações, o Conselho da Europa reconhece que o país se tem esforçado. As propostas ainda se encontram num estado inicial, onde é necessário perceber como, e se, se podem seguir.