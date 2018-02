Mulher salta de 2º andar para escapar às chamas em prédio no Porto

A mulher, com múltiplos traumatismos, foi assistida no local e transportada posteriormente para o hospital

Um incêndio num prédio localizado na Praça Mouzinho de Albuquerque, no Porto, fez esta tarde pelo menos dois feridos - uma mulher que saltou pela janela do segundo andar para escapar às chamas e um homem vítima de intoxicação.

Segundo fonte do INEM, a mulher, em estado grave e com múltiplos traumatismos, foi assistida no local e, tal como o ferido do sexo masculino, foi transportada posteriormente para o Hospital de Santo António.

Segundo a PSP do Porto, não está ninguém no edifício onde o incêndio deflagrou e não existem pessoas em perigo. A rua está, neste momento, cortada, contam testemunhos no local, que perceberam o que estava a acontecer depois de ouvirem um “grande estrondo” e verem uma mulher deitada no chão e inconsciente.

“Deparámo-nos com um incêndio que deflagrou num quarto do primeiro andar e ficou circunscrito apenas a esse quarto, sendo que os danos causados na restante habitação se devem ao intenso fumo e calor”, explicou aos jornalistas o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Manuel Rebelo de Carvalho. “Neste momento, o prédio não reúne condições, revelou, sublinhando que a Proteção Civil está no local para proceder à sua avaliação e, se necessário, tratar do realojamento dos moradores.

O alerta foi dado às 18h35 e foram para o local três ambulâncias e a equipa de psicólogos do INEM. Os bombeiros Sapadores do Porto que estavam no local disseram ao Expresso que o incêndio já está extinto