Prepare-se: vai ser uma semana cheia de chuva

Em linguagem técnica, como a que é usada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), diz-se assim: uma região depressionária com vários núcleos centrados a norte e/ou a noroeste dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, aos quais estão associados sistemas frontais, irá afetar o estado de tempo na próxima semana. Numa palavra? Inverno.



A chuva vai chegar amanhã, seguindo uma rota de sul para norte, numa viagem que levará pouco mais de 24 horas. Isso signifca que, a partir da tarde de terça-feira, 27, a chuva vai tornar-se mais forte e será assim durante toda a noite e também na quarta-feira em todo o país.

O vento irá soprar com força, em especial nas terras altas. E, como a chuva, tornar-se-á mais intenso na quarta-feira, com rajadas que poderão atingir os 75 km/ hora no litoral e 85km/h nas pontos mais altos. De acordo com a nota de informação especial do IPMA, a neve, que vai cair na Serra da Estrela já na terça-feira, poderá chegar a outras zonas das regiões norte e centro, com cota acima de 600 metros, durante a quarta-feira.



Junto à costa, em especial a sul do Cabo Mondego, o IPMA prevê forte agitação marítima, com a ondução de sudoeste a atingir 4,5 metros.