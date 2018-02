Como os miúdos olham para a pornografia

Maggie Jones / Exclusivo "The New York Times" (Tradução de Luís M. Faria)

A pornografia é omnipresente na vida de muitos adolescentes. Um estudo realizado em 2016, a 72 adolescentes com 16 e 17 anos, conclui que os conteúdos pornográficos são a fonte primária de informação sobre sexo. Com as imagens, chegam formas diferentes de encarar a sexualidade e isso tem consequências no comportamento dos jovens e na forma como se relacionam na intimidade.

Nos Estados Unidos da América, onde o fenómeno atinge níveis preocupantes, várias escolas contam já no currículo com aulas sobre pornografia, um terreno tão novo que ainda ninguém sabe bem como proceder. Esta reportagem acompanhou várias sessões em escolas americanas e revela uma realidade que muitos pais desconhecem.

