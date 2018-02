Incêndios na zona centro dão prémio internacional ao Região de Leiria

O jornal Região de Leiria venceu a medalha de prata num prémio internacional de 'design' jornalístico com uma fotografia captada nos incêndios de junho na região Centro.

A medalha de prata atribuída à fotografia da autoria de Joaquim Dâmaso - que retrata Maria Rosário, de 84 anos, residente numa do concelho de Figueiró dos Vinhos, a chorar, com um regador na mão, numa mata ainda fumegante.

A imagem ficou em segundo lugar na categoria 'Breaking News' no concurso promovido pela 'Society for News Design', organização fundada nos EUA em 1979.

Ao Expresso, o fotojornalista afirma que não estava à espera de receber este prémio de cariz internacional mas lembra que a dimensão dos incêndios que deflagraram no ano passado na zona centro colocaram o tema na agenda dos jornais de todo o mundo. "Foi um risco" ao colocar a fotografia em toda a primeira página mas que acabou por se revelar uma mais-valia para o jornal.

Joaquim Dâmaso tirou a fotografia na manhã seguinte às chamas que deflagraram na aldeia, retratando o regresso a casa da idosa, com a ajuda dos filhos. É a imagem de uma mulher "desiludida" que ainda assim não perdeu a família nem a casa. "Estava a apagar os fogachos com o regador pelo seu terreno que ficou todo queimado", explica.

O fotógrafo ainda não voltou a falar com Maria Rosário mas pondera um dia regressar à aldeia, "não numa lógica de trabalho", uma vez que, lembra, "as pessoas da região foram muito massacradas" não só com a tragédia mas também com a presença em peso da comunicação social no local.

À agência Lusa, Francisco Santos, diretor do Região de Leiria, manifestou-se "muito orgulhoso" pelo prémio - divulgado hoje pelos promotores na rede social Twitter - e sublinhou a "enorme responsabilidade" que este acarreta para o jornal "fazer cada vez mais e melhor para os seus leitores". E acrescentou: "É a primeira vez que vencemos um prémio neste concurso, que é global", assinalou.