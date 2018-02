Morreu o padre Dâmaso Lambers, que vivia para Deus e para a rádio

O padre Dâmaso Lambers morreu, esta quinta-feira, aos 87 anos no Hospital da Ordem Terceira, em Lisboa. A notícia foi dada pela Renascença, rádio com que colaborou por mais de 40 anos e que considerava como a sua segunda paróquia.

O trabalho que desenvolveu junto das prisões nacionais, onde levava a palavra de Deus, distinguiu-o. “Para se meter no mundo dos presos é preciso renunciar a nós mesmos”. E o padre Dâmaso renunciou. Nascido na Holanda a 9 de junho de 1930, quis ser missionário, viajar para países exóticos e desconhecidos mas a missão trouxe-o para Portugal. Foi por cá que começou a pregar nas cadeias e descobriu a rádio.

“Comecei a intervir no programa da Liga dos Amigos da Rádio Renascença, no âmbito da qual fizemos muitos convívios. Falava três vezes por semana – aos domingos, para os doentes; uma vez por semana, para os reclusos; e uma outra, mais geral. Foi assim que comecei”, recordou no livro “Padre Dâmaso Lambers - Uma vida de doação”, publicado em 2015.

Aos 87 anos, a sua voz e sotaque continuavam a ser ouvidos aos microfones da rádio: com os “Caminhos da vida”na Renascença, e com “Boa noite” na rádio SIM.

O corpo vai estar em câmara ardente na Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, a partir das 16h desta sexta-feira. O funeral realiza-se sábado às 10h30.