Seis crianças feridas em acidente envolvendo um autocarro de transporte escolar

Acidente aconteceu cerca das 13h15, no Porto

Um acidente no Porto envolvendo uma veículo de transporte escolar, fez esta sexta-feira seis feridos, todos crianças,

“Segundo as indicações que temos, tratam-se de ferimentos ligeiros”, adiantou ao Expresso fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, informando não saber precisar quantos veículos estiveram envolvidos.

O acidente aconteceu cerca das 13h15 na rua Pedro Hispano, tendo os feridos sido encaminhados para o hospital.