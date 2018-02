Finanças ‘descongelam’ verba dada aos hospitais

Gabinete de Mário Centeno explica que os 500,19 milhões de euros transferidos para saldar dívidas serão libertados ‘às prestações’ após a validação das faturas em atraso

O reforço de capital feito junto de 39 hospitais do Estado para pagar contas em atraso a fornecedores não está cativo, como foi noticiado esta sexta-feira após denuncia de vários administradores. As Finanças explicam agora que os 500,19 milhões de euros transferidos continuam disponíveis mas só serão libertados à medida que as faturas por pagar sejam devidamente validadas pelos serviços superiores. Ou seja, os fornecedores vão receber ‘às prestações’ e por ordem de antiguidade.

Em comunicado, o gabinete do ministro Mário Centeno confirma que "a 29 de dezembro foram realizados aumentos de capital estatutário, no montante global de €500,19 milhões, nas 39 entidades públicas empresariais (EPE) do Serviço Nacional de Saúde" e que a medida teve o "objetivo de garantir a sustentabilidade destas EPE bem como a diminuição do stock da dívida a fornecedores".

É explicado ainda que aquelas "verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de dívida vencida a fornecedores", pelo que o pagamento será feito "por ordem de maturidade, cabendo à Inspeção Geral de Finanças supervisionar o processo, sendo o mesmo acompanhado pela Administração Central do Sistema de Saúde". Assim sendo, "só após identificação e validação das dívidas a regularizar estarão reunidas as condições para se proceder aos pagamentos através da aplicação dos saldos de gerência em despesa, nos termos das normas orçamentais em vigor".