Site do e-Fatura está inacessível e finanças dão mais um dia para validar despesas

O portal e-fatura está inacessível na noite desta quinta-feira e, devido a isso, as Finanças adiaram o prazo de validação das despesas para sexta-feira, 16 de fevereiro, informa uma nota emitida na respetiva página.

“Informa-se que foram prorrogados até amanhã, dia 16 de fevereiro, os prazos para entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 4.º trimestre de 2017, comunicação e classificação das faturas e comunicação do agregado familiar”, lê-se na nota.

Captura de ecrã

Terminava esta quinta-feira o prazo para os contribuintes validarem e confirmarem as faturas de 2017 naquele portal - que vão servir de base às deduções em IRS referentes ao ano fiscal de 2017 - assim como para confirmar ou alterar dados sobre a composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais. No entanto, face aos problemas técnicos detetados, o prazo foi adiado.