Serviços Prisionais abrem processos disciplinares a guardas do EPL

Os cerca de 200 reclusos que ontem provocaram distúrbios no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) passaram o domingo fechados nas celas da ala E. Quanto aos guardas que não cumpriram as horas extraordinárias impostas pelas novas escalas, serão alvo de processos disciplinares, disse hoje ao Expresso o diretor-geral dos Serviços Prisionais.

De acordo com Celso Manata, "alguns guardas largaram o serviço contra o que estava estabelecido", por discordarem das alterações aos turnos em vigor desde janeiro, provocando atrasos e redução de horário das visitas familiares aos reclusos, Em reação, os reclusos vandalizaram a ala e o refeitório, obrigando à presença do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP).

"Hoje esteve tudo calmo", garante o diretor-geral. De acordo com a Lusa, o GISP esteve de prevenção no Estabelecimento Prisional de Monsanto com cerca de vinte elementos.