As horas a quem as trabalha

Afinal, é no sul que as pessoas passam mais tempo a trabalhar. O que não significa que tenham maior produtividade ou que criem maior riqueza. Além de que ser o campeão das horas de trabalho não é sempre uma coisa boa

getty

Há ideias feitas que, de tão repetidas, quase se tornam verdades. É o que acontece quando se diz que é o Norte a puxar pelo país. Ou que é do Norte que vem a riqueza, ou que é por lá que estão as principais indústrias portuguesas. Tudo somado, e é fácil, ainda que não exato, concluir que as pessoas do Norte trabalham mais horas do que os restantes habitantes de Portugal. Ninguém sabe de onde vem a ideia, mas não é por isso que está certa. Os números são claros: na região Norte, os trabalhadores por conta de outrem passam, por semana, 34 horas a trabalhar — o que dá uma média inferior a sete horas por dia. Menos só nas regiões autónomas.

Dados de 2016, divulgados pelo INE e pela Pordata, revelam que no ranking das regiões onde se trabalha mais horas está a zona do país que é sinónimo de férias: o Algarve. Em média, por semana, os algarvios por conta de outrem trabalham 35,3 horas. O que equivale a um pouco mais de sete horas (7,06 para sermos mais precisos) por cada dia útil da semana. E se recuarmos no tempo — até 1983, ano com que os dados do estudo são comparados — é possível ver que os algarvios trabalhavam ainda mais há três décadas e meia: 42 horas semanais — mais de oito horas por dia. “Também fiquei surpreendido com esses dados. Penso que toda a gente ficou. A ideia que se tem é que é o Norte a região mais produtiva, a região onde se trabalha mais. Embora as duas coisas não signifiquem o mesmo”, explica Álvaro Veiga, presidente da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.

Se os dados forem arrumados por sector, o Algarve continua a destacar-se. A região só é ultrapassada pela Madeira na área da Agricultura e Pesca — com 41,2 horas de trabalho por semana face às suas 36,7 horas. E no sector do Comércio, com as 36,5 contrapondo às suas 35,5 horas. Tanto na Indústria (37,1 horas) como na Administração Pública, Educação e Saúde (33,2), os algarvios passam mais horas a trabalhar do que os trabalhadores das outras regiões do país. Apenas na Banca e Seguros, o Norte lidera, com 36,8 horas semanais de trabalho, mas é logo seguido pelo Algarve, com 36,3 horas.

Em alguns sectores, o Algarve fica a uma distância significativa da região que surge em segundo lugar na lista de horas que os trabalhadores dedicam à sua profissão. É o que sucede quando se atenta ao sector da Indústria: a segunda região onde se trabalha mais é o Alentejo, com 35,9 horas — menos 1,2 horas por semana do que no Algarve. A menor distância está na área da Saúde: no Algarve trabalha-se 33,2 horas e na Região Metropolitana de Lisboa esse valor semanal é de 33,1 horas.

infografia raquel felício

“A explicação pode estar relacionada com o facto de o Algarve ser uma região sazonal e turística. E com falta de mão de obra. E também de viver com a pressão dos excelentes resultados turísticos. Isso poderá fazer uma pressão para um esforço maior sobre os trabalhadores”, continua Álvaro Veiga. Ou seja, não há trabalhadores suficientes para os postos de trabalho e, por isso, os que estão em funções são obrigados a esticar turnos, a trabalhar horas extra, a não sair sem terminar as tarefas. Desde que há dois anos a economia começou a ganhar fôlego a falta de mão de obra acentuou-se. Antevendo problemas no verão, várias cadeias hoteleiras lançaram uma feira de trabalho no primeiro mês do ano. “Já há falta e estamos em janeiro. Há necessidade, pelo menos, de três mil pessoas na área da hotelaria. É a lei da oferta e da procura”, justifica Álvaro Veiga.

infografia raquel felício

No total do país, a segunda região do ranking dos que mais horas passam a trabalhar é a região Centro (34,6 horas). A Área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo estão em ex aequo na terceira posição (34,3), o Norte vem a seguir (34), seguido pela Madeira (33,1) e pelos Açores (32,5). Na média total, em 2016, os portugueses trabalham 34,2 horas por semana, 6,84 horas por dia. Menos 2,8 horas do que em 1983, quando trabalhavam 37 horas por semana, mais de sete (7,4) por dia. Mesmo assim, e de acordo com os números da OCDE, que contabiliza de forma diferente as horas de trabalho (39,4 horas por semana), Portugal continua a ser um dos países em que se trabalha mais horas. Surge a fechar o top 10. Num ano, cada português trabalha 2048,8 horas, mais do que os holandeses (1513,2 horas), dinamarqueses (1669,2 horas) e americanos (2007,2 horas).

infografia raquel felício

Mas se analisarmos a produtividade, em diversas fórmulas, vemos que mais tempo no trabalho não é necessariamente trabalhar melhor. “Trabalhar mais horas não significa trabalhar mais ou melhor. Temos das taxas de produtividade mais baixas da Europa. A produtividade está relacionada com diversos fatores — desde o valor do vencimento, a organização do trabalho, a motivação do trabalhador —, mas é o salário aquela que mais influencia. Porque temos também vencimentos baixos e com isso é mais difícil motivar os trabalhadores”, frisa Álvaro Veiga.

O valor da produtividade dependerá ainda muito do tipo de indústria. “Se estivermos a falar de um trabalho artesanal, podemos dizer que mais horas significa que há maior produtividade. O mesmo não acontece quando falamos de um trabalho otimizado”, defende Carmo Guimarães, professora de organização do trabalho na Universidade de Aveiro.

Os novos escravos

Um estudo recente do psiquiatra Pedro Afonso defende que trabalhar muitas horas não é sinal de orgulho ou vitória. Pode até ser perigoso. Não é por acaso que Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece que não se deve trabalhar mais de 40 horas por semana, 48 horas se contarmos com as horas extraordinárias. Qualquer jornada de trabalho que ultrapasse esta barreira é classificada como insalubre. E também não é por acaso que a negociação entre patronato e trabalhadores tem sido feita, no mundo ocidental, tendo como limite as 40 horas sem tempo extra (em Portugal o limite é de 40 horas para o sector privado e 35 para o público).

Para encontrar uma explicação para este valor é preciso recuar até 1886. Foi nessa altura, a 1 de maio, que milhares de trabalhadores se manifestaram nas ruas de Chicago contra os turnos de 16 horas que faziam por dia, em semanas sem direito ao descanso com pagamento (o fim de semana como hoje o conhecemos). Mas só em 1919 a OIT respondeu às reivindicações dos trabalhadores e estabeleceu um limite para as 48 horas semanais. Em 1935 — como forma de estimular o emprego — haveria de reduzir a jornada semanal para as 40 horas. Portugal só reduziria o período de trabalho em 1991, passando das 48 para as 44 horas, e em 1996, chegando por fim às 40 horas.

Apesar de o mundo ocidental e industrializado — e apenas aqui — estar longe da realidade do século XIX, a verdade é que a fronteira entre trabalho e casa se tem diluído. Muitos profissionais continuam a responder a e-mails de casa, a atender chamadas ou a completar tarefas que ficaram por fazer, estendendo o dia de trabalho além da média de horas oficiais de trabalho. Ao contrário do que acontecia no séc. XIX, são as chefias as mais penalizadas. É delas que se espera que estejam sempre disponíveis, mesmo quando se fala de trabalho altamente qualificado e especializado, como é o caso de advogados ou economistas. Daí que países como a França estejam a consagrar o direito a desligar, proibindo as empresas de contactar os funcionários depois do período de trabalho.

getty

Os números dizem que os franceses têm razão. O estudo de Pedro Afonso, que incide sobre o impacto do horário laboral na vida familiar e psíquica, revelou que 53% dos profissionais estavam numa situação de carga horária excessiva, a trabalhar 54 horas semanais. Das 439 pessoas inquiridas, mais de 75% afirmaram que trabalhavam também de casa e 11% admitiram que tomavam ansiolíticos e antidepressivos. Uma realidade em que a exceção se tornou a regra.

As novas tecnologias invadiram a nossa vida e, ao contrário do que seria de esperar, não fizeram diminuir o trabalho. Ele aumentou. As pessoas estão sempre ligadas, a uma curta distância. “Julgo que as empresas deveriam ter um sentido de responsabilidade ética e impor limites. O direito a desligar do trabalho é essencial não apenas para preservar a saúde física e mental das pessoas como também para possibilitar um direito legítimo: conciliar o trabalho com a vida familiar. Ultimamente, com a generalização dos novos meios de comunicação tecnológicos, a invasão da vida pessoal, através dos e-mails e do telemóvel, já ultrapassou os limites do razoável. Criou-se a ideia errada — e absolutamente escravizante — de que todos têm que estar sempre disponíveis para o trabalho. A pressão é enorme dentro das empresas, e quem não responde ao e-mail ou ao telefone fora do horário de trabalho é ostracizado e rotulado como alguém que não veste a camisola”, explica Pedro Afonso. As consequências são sentidas diretamente na vida pessoal e familiar. E, por fim, isso acaba por refletir-se no próprio trabalho. O cérebro vai atingindo limites à medida que se vai trabalhando mais horas. Diminui o rendimento e a qualidade, aumenta o erro. “O excesso de horas também está relacionado com a diminuição do rendimento e com o aumento do risco de absentismo, dando origem a um enorme prejuízo económico. Se não gerirmos este aspeto com equilibro, no final todos ficamos a perder. Empresas e trabalhadores”, frisa o psiquiatra.