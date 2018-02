Operação Lex. Rui Rangel e Fátima Galante não falaram

Terminou o interrogatório aos juízes Rui Rangel e Fátima Galante no Supremo Tribunal de Justiça, a meio da tarde desta quinta-feira. Os dois arguidos na Operação Lex remeteram-se ao silêncio no primeiro interrogatório judicial.

De acordo com a agência Lusa, os dois suspeitos alegaram que precisam de mais tempo para consultar o processo. Em declarações aos jornalistas, João Nabais, advogado de Rangel, já tinha avançado que a defesa tinha suscitado "um conjunto de questões procedimentais que tem a ver com acesso de documentos e prazos". E acrescentou: "Tudo isto é terreno novo. Não é normal haver inquéritos e instrução no Supremo". Nabais revelou também que as defesas de Fátima Galante e de Rui Rangel estão concertadas.

Esta sexta-feira deverão ser conhecidas as medidas de coação aplicadas aos dois desembargadores, que segundo a lei só podem ser detidos preventivamente depois de designada a data para o seu julgamento. E quando a acusação esteja praticamente concluída.

Rui Rangel é suspeito de corrupção e tráfico de influência e é um dos 13 arguidos da Operação Lex. Além dos dois magistrados, também são suspeitos o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, o seu vice Fernando Tavares, bem como três advogados e um oficial de justiça do Tribunal da Relação de Lisboa.

Depois das primeiras inquirições no Supremo da semana passada, os cinco suspeitos (que tinham sido detidos preventivamente) acabaram por ser libertados no sábado, um deles com uma coima de 25 mil euros.

No dia a 30 de janeiro, foram realizadas 33 buscas policiais. O estádio da Luz, vários escritórios de advogados e as casas de Rangel e Luís Filipe Vieira foram alvo da operação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.