O foguetão que um dia pode ir a Marte fez a primeira viagem de teste (e levou um carro)

O foguetão gigante Falcon Heavy, com o qual a empresa privada SpaceX espera realizar missões para Marte, no futuro, descolou esta terça-feira no Cabo Canaveral (Flórida), nos Estados Unidos, para uma viagem de teste com um carro a bordo.

O Falcon Heavy, com 70 metros de altura e capaz de transportar mais de 66 toneladas, descolou às 15h45 locais (20h45 em Portugal) da plataforma LC-39A, a mesma plataforma a partir da qual descolaram os foguetões das missões Apollo com destino à lua (1961-1972).

Milhares de pessoas assistiram ao lançamento a partir das áreas autorizadas para o efeito no Centro Kennedy da NASA.

Um carro elétrico da Tesla, vermelho, é a carga que o Falcon Heavy transporta nesta viagem. O presidente da SpaceX, Elon Musk, também dirige a empresa de automóveis Tesla.

O objetivo da empresa SpaceX é usar o foguetão gigante para transportar satélites mais pesados para o espaço e até, no futuro, seres humanos, graças à sua potência e capacidade apenas superados pela aeronave Saturn V, que atuou nas missões Apollo nas décadas de 60 e 70.