“Mais camadas de roupa, mãos e pés protegidos, e mais líquidos quentes”. Proteja-se do frio que aí vem

O frio não é uma novidade e as recomendações para atenuar os seus efeitos também não, mas ainda assim vale a pena insistir em todo o tipo de precauções - até porque as temperaturas vão de facto diminuir a pique nos próximos três dias. Ao Expresso, Jorge Dias, responsável da área de comunicação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), resume em poucas palavras os cuidados a ter - “mais camadas de roupa, mãos, pés e cabeça protegidos, e mais líquidos quentes”. Basicamente é isso.

“No que diz respeito aos cuidados pessoais, é recomendado o uso de várias camadas de roupa para aumentar o nível de proteção. É chamada a abordagem tipo casca de cebola, em que de facto há várias proteções”, diz Jorge Dias, recomendando ainda, como “cuidado imediato”, a ingestão de líquidos quentes, sobretudo “sopas, chás e tisanas”. Bebidas alcoólicas “não são particularmente boas” para o frio e estão por isso excluídas das recomendações.

Para quem está em casa, recomenda-se também que mantenha os aquecimentos ligados, “tendo naturalmente cuidado com equipamentos de combustão, como as tradicionais braseiras e lareiras”, explica Jorge Dias, alertando para a necessidade de as pessoas “se certificarem que o produto da combustão não está concentrado em casa”, abrindo para isso as janelas, nem que seja apenas um pouco, uma pequena fresta, “para assegurar a circulação do ar”.

Idealmente, ficar-se-ia em casa em dias de muito frio, para evitar uma exposição prolongada ao frio, mas sendo isso difícil ou mesmo impossível para a maioria das pessoas, então recomenda-se o uso de gorro, cachecol, luvas e meias quentes para “manter as extremidades o mais possível protegidas”.

No trabalho, há que “dosear o esforço” caso se trate de uma atividade física, “como a agricultura ou a construção”. “Se houver um esforço grande isso irá ativar toda a circulação, nomeadamente a periférica, entrando em funcionamento os mecanismos de dissipação de calor, que são precisamente aqueles que não queremos a funcionar”.

Os cuidados a ter noutras atividades mais sedentárias são similares aos cuidados a ter em casa, com a diferença de que é preciso ter ainda mais atenção à circulação do ar nas diferentes divisões, diz Jorge Dias. “Devem-se manter os aquecimentos ligados e ventilar minimamente as divisões, uma vez que há mais pessoas e, portanto, uma maior produção de dióxido de carbono”. O responsável da ANPC diz ainda que devemos “evitar estar muitas horas parados na mesma posição”, sob pena de a “nossa circulação como que congelar”.