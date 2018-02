Onde pesa mais na carteira uma casa, uma imperial ou um maço de cigarros

Se viajar de Trivandrum, no sul da Índia, para se instalar em Hamilton, nas ilhas Bermudas, precisa de ter €7.887,69 a cair na conta todos os meses, se quiser manter um estilo de vida idêntico ao que tinha com €806,11 na capital do estado de Querala. A comparação não é feita ao acaso e numa eventual troca de casas entre uma família indiana e uma que resida num paraíso fiscal, as abissais diferenças culturais seriam o menor dos problemas. É que estamos a falar de duas cidades que se encontram nos antípodas do custo económico: a mais barata e a mais cara do mundo.

Não se trata de um exercício meramente teórico ou economicista. Está contabilizado na base de dados colaborativa Numbeo, que é elaborada através dos contributos de utilizadores de todo o mundo que vão introduzindo os dados referentes aos preços de vários bens e serviços nos países onde se encontram. Em complemento a esta informação, o Numbeo recolhe duas vezes por ano os seus próprios dados junto de supermercados, empresas de táxi, instituições governamentais, artigos de jornais, entre outras fontes de informação locais.

O resultado é uma base digital com cerca de 500 mil colaboradores, informação sobre mais de 300 países e o custo, em cada um deles, de coisas tão corriqueiras como o quilo do frango, um vestido na Zara, um litro de gasolina ou um bilhete de cinema. Os níveis de poluição e de criminalidade ou o valor do salário médio e das taxas de juro do crédito à habitação são outros dos dados disponíveis.

Lisboa e Porto, as duas maiores cidades portuguesas, estão na segunda metade da tabela das 540 cidades mais caras do mundo, ocupando a 330ª e 344ª posições, respetivamente. Mas já lá vamos. Mladen Adamovic, fundador e CEO do Numbeo, conta que decidiu desenvolver esta base de dados em 2009, quando estava de saída da Google, onde desenvolvia aplicações para utilização interna. “Estava à procura de outro trabalho e isto foi algo que precisei em determinado momento”, recorda o sérvio, mestre em Engenheira Elétrica e bacharel em Matemática. A questão dos preços e do custo de vida não foram só a motivação para os conteúdos que Mladen Adamovic andou a ‘pescar’ um pouco por todo o mundo. Foi também o ponto de partida para o modelo de negócio colaborativo que desenvolveu. “Se quer dar os preços gratuitamente precisa de uma forma grátis ou muito barata para os recolher”, justifica.

A obsessão pelos preços levou-o a criar uma plataforma com tabelas repletas de índices relativos não só ao custo de vida, como à qualidade de vida, com indicadores sobre criminalidade, poluição, sistema de saúde, trânsito, entre outros. A experiência na Google deu-lhe a inspiração para, a partir desses dados, criar um motor de busca que permite comparar os preços de bens e serviços, em várias cidades do mundo. As já citadas Hamilton e Trivandrum são o topo e a base da pirâmide, em termos do dinheiro de que uma família de quatro pessoas precisa mensalmente para viver. O abismo entre os mensais €7887,69 de Hamilton e os €806,11 de Trivandrum são o reflexo da diferença entre morar num território ultramarino britânico com benefícios fiscais ou circular entre riquexós e vacas sagradas.

As diferenças de estilos de vida pagam-se em números concretos: um McMenu, na cadeia McDonald’s, passa de €3,20 em Trivandrum para €8,99 em Hamilton; uma imperial sobe de €1,02 para €7,36 e uma refeição para duas pessoas num restaurante médio dispara de €3,20 para €118,55. Ainda em hábitos mundanos, uma garrafa de vinho de gama média salta de €3,52 no sul da Índia para €16,35 no paraíso fiscal, um maço de cigarros Marlboro inflaciona 679% entre os dois destinos, passando de €1,31 para €10,22.

Em termos de habitação, o metro quadrado de um apartamento no centro de Trivandrum, o custo de vida mais barato do mundo, vale uns inflacionados €1045,23, tendo em conta o salário líquido médio dos indianos (que é de €297,68). Números que fazem parecer quase uma pechincha os €5092,76 cobrados por metro quadrado em Hamilton, face aos rendimentos dos residentes (mais as poupanças com a fuga aos impostos neste paraíso fiscal). Neste acerto de contas, a Numbeo fixa em €4837,27 o salário líquido médio na capital das Bermudas.

Em Lisboa, que está a 330 lugares de distância em termos do custo de vida destas ilhas e que atravessa uma explosão imobiliária, falamos em €3233,54 por metro quadrado, 36,51% mais barato do que no centro de Hamilton e 209,36% mais caro do que em Trivandrum, sul da Índia. Na periferia de Lisboa é possível poupar, mas o metro quadrado ainda custa €1541,15.

A lista geral dos preços das casas a nível mundial continua a atirar-nos para a Ásia, mas agora para o topo: Pequim, na China, é onde se encontram os apartamentos mais caros em relação ao rendimento médio da população, seguida por Xangai, Hong Kong, Shenzhen e Bombaim. Cidades super-aquecidas não pelas alterações climáticas, mas por falta de localizações disponíveis, excesso de procura e ou a combinação destas duas variáveis.

As últimas 30 posições da tabela, que refletem as casas mais baratas face aos rendimentos, são ocupadas por cidades norte-americanas, o que pode significar que a ‘bolha’ imobiliária do passado está ultrapassada e que os salários estão mais ajustados ao custo de vida, em particular das casas.

Entre a Ásia inflacionada e os Estados Unidos em contraciclo, Lisboa ocupa o 61º lugar das cidades com as casas mais caras em relação ao ordenado médio da população. O Porto cai para o 110º lugar, com o metro quadrado a €2225,86 no centro e €1330,76 nos subúrbios. Mladen Adamovic recorda a loucura da especulação com o preço das casas a nível mundial antes da crise económica, entre 2007 e 2009. Nesta época vivia num país de terceiro mundo, num minúsculo apartamento que custava o mesmo que um ecrã de plasma topo de gama. Para o especialista em matemática e engenharia ficou claro que era urgente criar uma ferramenta digital que permitisse pôr em perspetiva os preços de bens e serviços em todo o mundo.

Questionado pelo Expresso sobre o preço mais absurdo ou surpreendente com que se já cruzou na sua ‘uber-base de dados’, o sérvio criador do Numbeo refere o custo de um bilhete de transporte público em Zurique, na Suíça: 7,8 francos suíços (€6,7). “Para minha surpresa, o valor estava correto, incluindo cidades-satélite nos arredores do lago de Zurique, até onde os transportes públicos chegam e que não pertencem necessariamente no mesmo cantão”, explica. Uma idiossincrasia para lá de bolhas ou economias geladas ou ultra-aquecidas.