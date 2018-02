Nem que chovam canivetes...

Chapéus de chuva há muitos, mas quem os quer bons e duradouros deve investir agora para mais tarde não se molhar...

Já se perguntaram para onde vão os guarda-chuvas? “São como as luvas, são como uma das peúgas que formam um par. Desaparecem e ninguém sabe para onde. Nunca ninguém encontra guarda-chuvas, mas toda a gente os perde. Para onde vão as nossas memórias, a nossa infância, os nossos guarda-chuvas?” As palavras são do escritor Afonso Cruz num romance publicado em 2013 sobre um Oriente efabulado que fala sobre o que perdemos, o que encontramos e esperamos reencontrar. Mas voltemos à questão inicial que nos inunda todos os invernos. Não há nada mais desolador do que o cenário de guarda-chuvas esventrados, perdidos, abandonados, desamados até, que não resistiram à primeira ou à segunda rajada de vento e foram largados na calçada molhada num dia de tempestade. Há algo nisso de triste e melancólico, trágico até. Já para não falar da pessoa que acabou (ou começou) o dia completamente encharcada. E os que se perdem? Quantos guarda-chuvas já perdeu na vida? Demasiados? Quem nunca perdeu?

O que pode ser uma boa metáfora para como lidamos atualmente com os objetos, com as pessoas, com os sentimentos. Vivemos na era do descartável? Mas estamos a divagar, não nos percamos do assunto: guarda-chuvas. A maioria dos que hoje se vendem são ‘made in China’, ao preço da uva mijona, e parecem ter nascido para meter água. Chuva, portanto. Mas a sua origem tem muito mais saber e história. O guarda-chuva mais clássico nasceu há cerca de 4 mil anos e começou por ser usado no Egito, Assíria, Grécia e, claro, na China. Aliás, há registos de chapéus de chuva na China no século XII a.C. Primeiro era uma simples sombrinha ou guarda-sol e acabou por ser adaptado e impermeabilizado ao longo dos tempos pelos chineses para os protegerem do humor dos céus. Avançando no filme, só no século XVI o guarda-chuva se tornou popular no mundo ocidental, em particular nos países mais chuvosos do Norte. Inicialmente era tido como um acessório feminino, mas o comerciante britânico Jonas Hanway, um gentleman que aprendera o ofício em Lisboa e não apreciava nada tomar banhos de chuva, tomou gosto ao objeto que conhecera na Pérsia e nunca mais o largou. Apesar de inicialmente ridicularizado pelos seus conterrâneos, foi durante mais de 30 anos o único homem a usar um chapéu de chuva em Londres, acabando por ditar uma moda. Ou, como se diz atualmente, criou uma tendência mundial que veio a ganhar mais fôlego com a revolução industrial.

Quem chega com pouco fôlego e a queixar-se das varetas das pernas é Dona Rosalina, que aparece ao balcão de Pepe, em Alvalade — um dos últimos reparadores de guarda-chuvas de Lisboa — com dois exemplares para arranjar. Dona Rosalina, senhora de muita idade e muita simpatia, aproveitou um dia de sol para concertar dois dos seus chapéus de chuva, que têm as varetas fora do sítio. Um é de marca francesa e outro mais baratucho oferecido numa farmácia, mas pelo qual tem ‘muita estima por ser levezinho para transportar’. O mestre galego José Garcia, de 77 anos, mais conhecido por Pepe, ou o senhor ‘Boa Ideia’ (nome da loja localizada na Rua Acácio Paiva, nº 10C) faz cara feia a ambos. “Os dois têm varetas de plástico, e por isso não se podem endireitar. Precisam de umas novas.” Pepe aceita a missão de dar nova vida àqueles dois objetos, uma vareta custa dez euros e está pronto para entrega em 8 dias. Negócio fechado. Rosalina pede ainda para afiar uma tesoura e um alicate para as unhas e sai dali toda contente. “As pessoas de mais idade estimam mais os seus objetos.” Palavras de Pepe que tinha apenas três anos quando os seus pais trocaram a Galiza por Lisboa em busca de melhor vida, ainda a sua mãe estava grávida do seu irmão, que vive do mesmo ofício e também é um dos últimos resistentes, com uma loja semelhante que conserta guarda-chuvas no número 173 da Avenida Almirante Reis. O que faz um bom guarda-chuva? — perguntamos a quem sabe: “O seu segredo está nas varetas, deve ter entre 8 a 10. Não mais, para ser equilibrado. Elas devem ser de aço, ter alguma grossura e o cabo deve ser idealmente de madeira (ou de aço) para durarem mais.” Pepe arruma de imediato os exemplares chineses, ‘que num mês desfazem-se nas nossas mãos’ e destaca os guarda-chuvas alemães como os mais perfeitos. “No Norte de Portugal fabricavam-se muito bons guarda-chuvas, fortes e feios, mas as fábricas encerraram.” E segreda que de vez em quando consegue alguns exemplares feitos por alguns resistentes que ainda os constroem em poucas quantidades. Ele próprio reconstrói quase totalmente um guarda-chuva, só a parte do tecido é que não, porque “desapareceram as costureiras que sabiam dessa arte.”

Mas quem quer ter um guarda-chuva e escolher com detalhe cada uma das suas peças apenas precisa de alguns minutos, um cartão de crédito e acesso à internet. São vários os sites internacionais que nos remetem para fábricas que garantem guarda-chuvas de alta gama feitos à mão, com todos os requintes, preceitos e sabedoria secular. A experiência é como visitar um alfaiate, só que em vez de um fato completo encomenda aqui um guarda-chuva à medida dos seus desejos. Sugerimos alguns: A Lockwood Umbrellas é uma marca britânica localizada no norte de Londres e tem guarda-chuvas de alta gama para todos os gostos a partir dos 100 euros (os super slim da moda também lá estão), e disponibiliza o serviço ‘faça você mesmo o seu guarda-chuva’, podendo escolher entre cabos maciços de carvalho, nogueira ou castanheiro, decidir o tamanho do ‘bicho’, assim como o tecido e os botões, sendo que a estrutura é sempre em aço. Tudo pelo módico preço de cerca 476 euros. Demasiado caro? A marca garante excelência e que (se não perder o seu exemplar) ele irá durar a vida inteira e até várias gerações. O mesmo acontece com a marca James Smith & Sons, a proteger os britânicos da chuva desde 1930, com alguns exemplares bem exóticos, como aqueles com cabo de madeira em forma de crocodilo, tigre ou cão, a rondarem (ou será rosnarem?) os 300 euros. Se os quer bons, mas menos clássicos, bem mais modernos aposte em marcas de qualidade como a Blunt Umbrellas, da Nova Zelândia, de design aerodinâmico preparado para fortes chuvadas e ventanias, e com exemplares mais acessíveis a partir dos 65 euros. Mas isto são apenas algumas pistas, já que existem sites especializados que todos os anos fazem o seu top-10, distinguindo os melhores guarda-chuvas mundiais. Para onde vão os guarda-chuvas? Se forem realmente bons, na pior das hipóteses vão parar à oficina do senhor Pepe, ou de outro dos últimos resistentes mestres deste ofício, para receberem uma nova vareta. E ficarão como novos.