Parlamento recomenda ao Governo atribuição de subsídio de risco aos polícias

A resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a atribuição do subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública foi publicada esta sexta-feira em "Diário da República".

A Assembleia da República recomenda ao Governo que "tome as diligências necessárias para atribuir subsídio de risco" aos elementos da PSP, cujo valor deve ser negociado com as respetivas associações representativas dos profissionais.

A resolução foi aprovada no parlamento depois da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) ter entregado uma petição para exigir a atribuição do subsídio de risco aos polícias, reivindicado há mais de 25 anos.

Para a ASPP, é justo a atribuição de um subsídio aos polícias, que devem ter "a recompensa necessária", tendo em conta que "a profissão é de risco"

Segundo a ASPP, cerca de 500 polícias ficam feridos em serviço todos os anos.

A petição conseguiu reunir perto de oito mil assinaturas.