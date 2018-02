Operação “Lex” tem agora 13 arguidos

Chama-se Nuno Proença e é o novo nome na megainvestigação que envolve o juiz Rui Rangel e Luís Filipe Vieira

Há mais um arguido na Operação "Lex", processo em que se investigam as relações de influência entre o juiz desembargador Rui Rangel e dirigentes do Benfica como o presidente do clube Luís Filipe Vieira e o vice Fernando Tavares.

Chama-se Nuno Proença e é o 13º na lista de suspeitos oficiais do processo garante a RTP, que avança ainda que mais pessoas vão ser constituídas arguidas em breve. Mas segundo o "Público" o facto de serem 13 mas não 12 os arguidos, como era referido até esta quinta-feira, deve-se simplesmente a um erro de contabilidade. E não ao aumento de suspeitos nas últimas horas.

Nuno Proença, garante o "DN", tem ligações à família da mulher do juiz desembargador, Rita Figueira e é suspeito de ser uma das pessoas que, alegadamente, teria ajudado Rangel a ocultar dinheiro utilizando uma sua conta bancária.

O Expresso sabe que a inquirição a Rui Rangel no Supremo Tribunal de Justiça só deverá acontecer para a próxima semana, possívelmente entre 8 a 9 de fevereiro. Os cinco arguidos do caso que estão em prisão preventiva têm sido interrogados desde quarta-feira pelo juiz de instrução Pires da Graça, conselheiro do Supremo.