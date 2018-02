Lexus, a arte de ser híbrido

Poucos o saberão mas a palavra Lexus que hoje associamos à marca de prestígio da Toyota nasceu como um acrónimo: significava “Luxury Export for the United States”. Era assim que, em 1989, se descrevia num documento interno da companhia um carro projectado de raiz, destinado a conquistar o mercado norte-americano. Nascia o LS que, entre outros trunfos, apresentava motor V8 a gasolina, caixa automática de oito velocidades, tracção integral, comando do ar condicionado por infravermelhos, etc.

Um exemplar deste carro de traça inequivocamente norte-americana foi mostrado aos jornalistas portugueses por ocasião da apresentação da quinta geração do LS, a qual coincidiu com a inauguração do novo centro de exposições e vendas da marca em Rio de Mouro, perto de Sintra.

O contraste com o novo LS não podia ser maior, mais que não fosse por os constrangimentos ambientais a que a indústria automóvel tem que responder serem bastante diferentes dos que vigoravam no final da década de 80. Prova disso foi a opção da marca em não recorrer a motorizações diesel, passando a ter exclusivamente a opção híbrida (de longe a mais vendida) ou a gasolina. Mas que o velho LS ainda nos fala ao coração, isso fala.

O novo LS puxa dos galões logo no que respeita à motorização: um motor V6 a gasolina integrado com um conjunto bateria-gerador eléctrico capaz de debitar 359 cavalos. Vai dos 0 aos 100 km/h em 5,5 segundos, tem caixa automática de dez velocidades e o progresso da motorização híbrida faz com que possa andar em modo totalmente eléctrico até aos 140 km/h.

Acresce suspensão pneumática às quatro rodas, máximos adaptativos com luzes LED que maximizam o feixe luminoso sem encadear ninguém e a maior projecção virtual de informação no pára-brisas (head-up display) do mercado com nada menos de 24 polegadas.

Junta-se a tudo isto uma série de soluções de design de inspiração japonesa pensadas para dar um toque de artesanato a um produto industrial, na linha da filosofia da marca que aposta na identificação com o life style e que a leva, por exemplo a patrocinar eventos como o Festival de Cinema de Veneza.

Como não há bela sem senão, o preço da versão de entrada nesta gama anda pelos 130 mil euros. Para estes e outros modelos da marca as novas condições de financiamento prometem simplificar as coisas, abrindo, no final do contrato, três possibilidades: troca por um carro novo, manutenção na mão do utilizador ou devolução pura e simples com o mínimo de encargos.