“Estamos habituados ao sucesso e quase esquecemos a importância dos detalhes”: o dia em que sete astronautas não regressaram a casa

A chegada estava marcada para pouco depois das 8h de 1 de fevereiro de 2003. Mas nunca aconteceu. O Colombia e os sete astronautas que participavam na missão espacial nunca regressaram a casa. O vaivém, que deveria ter aterrado no Kennedy Space Center, no estado norte-americano da Florida, desintegrou-se quando entrou na atmosfera. Demorou alguns minutos. Ninguém sobreviveu.

“Dias como o de hoje servem para relembrar aqueles que morreram, mas também para recordar a dificuldade e complexidade da exploração espacial”. Ana Mourão, professora de Física e investigadora do Centro de Astrofísica e Gravitação (CENTRA) do Instituto Superior Técnico, lembra-se perfeitamente do dia: onde estava, com quem estava, o que fazia. “A minha primeira reação foi levantar a cabeça e olhar para o céu. Fiquei muito impressionada. Estamos tão habituados ao sucesso e quase esquecemos a importância dos detalhes. Sentados no sofá, ouvíamos: partiu mais um shuttle. Era quase como um espetáculo e por isso quem está de fora esquece-se da complexidade e acha que vai correr tudo bem. Foi um choque. Um voo de shuttle é complicadíssimo”.

Getty Images

Há 15 anos, Rick D. Husband, William C. McCool, David M. Brown, Kalpana Chawla, Michael P. Anderson, Laurel B. Clark e Ilan Ramon (primeiro astronauta israelita) estavam a cerca de 16 minutos de aterrarem quando começaram os primeiros sinais de que algo não estava bem, mas “muito provavelmente” nunca pensaram que iriam explodir. O Columbia começou a girar descontroladamente, foi aí que a tripulação terá tentado fazer alguma coisa para recuperar o controlo.

Sete minutos depois, no centro de controlo de operações perde-se o contacto com o vaivém. A pressão na cabine desceu muito rapidamente. Nos segundos seguintes, a explosão. O Columbia ainda sobrevoou a Califórnia, acabaria por se destruir já no Texas. Segundo o relatório da Agência Espacial Americana (NASA), divulgado em 2008, naquele momento nada se podia ter feito para evitar a morte dos sete tripulantes.

“Perdemos o Columbia. Não há sobreviventes”, anunciou George W. Bush, na altura Presidente dos Estados Unidos da América. “A equipa do Columbia não regressou à Terra em segurança, só podemos rezar para que estejam em descanso. Abençoadas sejam as famílias de luto”. Dos sete tripulantes, seis eram casados. Doze crianças ficaram sem pai ou mãe.

M as o que falhou?

Matt Stroshane/ Getty Images

Tudo indica que o problema tenha estado no lançamento do vaivém, a 16 de janeiro. Uma peça do isolamento soltou-se e perfurou a asa da nave. “Situações semelhantes já tinham acontecido e ninguém se apercebeu da gravidade. Na reentrada, deu origem a que a asa fosse completamente destruída. Acabou por se desfazer”, explica a investigadora.

Esta quinta-feira, quando se assinalam os 15 anos do acidente, a NASA homenageou os tripulantes do Columbia. No total, 17 astronautas morreram em serviço. Além do Columbia, também as missões do Apollo 1 (1967) e do Challenger (1986) fizeram vítimas.

“Continua a ser muito arriscado mandar pessoas ao espaço. Estamos a falar de tecnologia de ponta e de uma enorme complexidade. Parece-nos fácil porque há muito trabalho por trás. [Os astronautas] são de facto heróis, seja os que deram a vida por isto, seja os que regressaram das missões ou os que estão na estação espacial.”

Naquele 1 de fevereiro, o Columbia preparava-se para aterrar pela 28º vez na Terra.