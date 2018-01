Rui é a 112º vítima dos incêndios de 2017

Rui Costa é a 112º vítima dos incêndios do ano passado. Esta segunda-feira, o Instituto de Medicina Legal, citado pelo “Jornal de Notícias”, dá conta que as ossadas encontradas a 20 de dezembro pertencem ao homem de 49 anos, desaparecido desde os incêndios de 15 e 16 outubro.

Os restos mortais de Rui Costa foram encontrados por um casal de ingleses. Agora, após vários exames, conclui-se que também ele morreu enquanto fugia do fogo.

Rui Costa morava em Folgosinho, parque natural da Serra da Estrela, em Gouveia. Tinha sido emigrante na Holanda.

Centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades Foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.