70 mil portugueses já ‘fumam’ tabaco aquecido

O melhor é não fumar, mas cada vez mais fumadores portugueses estão a optar por alternativas consideradas menos nocivas. O tabaco aquecido, sem combustão, é uma das soluções mais recentes e só num ano conquistou 70 mil portugueses.

O IQOS é vendido em todo o país desde 2016, representa atualmente 2% do mercado em Portugal e por cá tem uma particularidade. "É o segundo mercado mundial com maior percentagem de consumidores que, uma vez adquirido o tabaco aquecido, se tornam consumidores em exclusivo ou predominantes de IQOS", explica ao Expresso um responsável da Philip Morris International (PMI), de que a Tabaqueira é subsidiária, Mário Moniz Barreto.

Os dados internacionais mostram que entre os fumadores portugueses a taxa de reconversão ultrapassa os 70% e este número só é superior no Japão, com um mercado de 15% face aos 2% portugueses. Para Mário Moniz Barreto este indicador "testemunha a aceitabilidade do produto por parte de fumadores adultos que doutra forma continuariam a fumar", cigarros convencionais.

Os primeiros estudos sobre o consumo de tabaco aquecido foram realizados pelo próprio fabricante, apostado em conseguir um estatuto de produto de risco modificado, e davam contam de ganhos significativos. "Com uma experiência e um ritual de utilização muito semelhantes ao consumo de produtos com combustão, mas sem fumo e sem cinza, tem uma redução de 90 a 95% da exposição aos constituintes nocivos e potencialmente nocivos por comparação com o fumo que resulta da combustão do tabaco", garante a empresa.

Na base está o princípio de que sem combustão, fumar é menos perigoso. "A investigação demonstrou que a maioria dos constituintes nocivos e potencialmente nocivos detetados no fumo dos cigarros resultam da decomposição térmica do tabaco quando sujeito a combustão. Os produtos de

tabaco aquecido são concebidos para gerar um aerossol que contém nicotina, aquecendo o tabaco até temperaturas suficientemente altas para libertar a nicotina e armos do tabaco, mas suficientemente baixas para evitar a combustão", explicam os peritos da PMI.

Atualmente começam a ser publicados estudos independentes e as conclusões são semelhantes às do 'interessado fabricante'. No geral, a ideia principal é a de que fumar mata, mas há opções que reduzem o risco. É isso que afirmam avaliações recentes feitas na Alemanha (pelo BfR), no Reino Unido (pelo COT) ou na Rússia, por exemplo.

A própria Philip Moris quer mudar de segmento. "É nosso objetivo a transferência de todos os consumidores de produtos do tabaco convencionais, combustíveis, o mais rapidamente possível para esta nova categoria de produto de tabaco aquecido com um potencial de redução de risco."

Vários países começaram agora a reconhecer a existência de produtos de tabaco com um potencial de redução de risco, caso do Reino Unido, França, Canadá, entre outros. Nos EUA, as autoridades do sector, a FDA, estão a estudar novas regras para tornar mais flexível o acesso às modernas opções. Em Portugal, a postura é "conservadora".

"A Lei do Tabaco, cuja segunda revisão entrou em vigor a 1 de fevereiro, embora reconhecendo no preâmbulo o caráter promissor para a prevenção do tabagismo da via aberta pela temática da redução do risco, acabou no essencial por adotar, invocando o princípio da precaução, uma postura no geral indiferenciada na forma de enquadrar do ponto de vista legal todos os produtos em termos de comercialização, comunicação e utilização em espaços públicos", afirma o administrador da PMI-Tabaqueira, Nuno Jonet.

Por outras palavras, apesar das diferenças, todas as formas de fumar são tratadas por igual. Os responsáveis portugueses justificam a sua interpretação "conservadora" com o facto de todo o conhecimento sobre os efeitos dos novos produtos terem sido produzidos pela indústria. A divulgação de estudos independentes, que agora começa a acontecer, poderá, ou não, no futuro reabrir a discussão.

Para os fabricantes, caso da PMI, os lucros obtidos com a comercialização dos produtos de risco reduzido - "com potencial para reduzir o risco individual e a nocividade para a população por comparação com a utilização de cigarros convencionais" - até poderão serão superiores aos obtidos com os cigarros

comuns. Para 'fumar' IQOS, o fumador tem de comprar o maço de cigarros, 4,50 euros por unidade, e o dispositivo, no mercado português vendido por 70 euros.