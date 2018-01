Quatro casos de legionela no hospital CUF Descobertas

Pode ser o início de mais um surto hospitalar da doença dos legionários. Na noite de sábado foram identificados quatro doentes no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa. A infeção foi diagnosticada em dois doentes internados e em dois elementos da unidade privada.

Os peritos estão agora a avançar com todas as medidas previstas nos planos de atuação e, para já, ainda não se pode falar em surto. As pistas epidemiológicas indicam, no entanto, que a origem do contágio terá estado no próprio hospital. Isto é, que os aerossóis contaminados com bactéria foram disseminados no interior da unidade hospitalar.

Ao Expresso, o delegado de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, adiantou que os casos foram comunicados às autoridades de saúde na noite de sábado pelo vice-diretor clínico da CUF Descobertas e que as amostras para análise foram igualmente enviadas para o laboratório do Instituto Ricardo Jorge. Agora é necessário esperar algumas horas para que os responsáveis, desde logo da Direção Geral da Saúde, avaliem se existe ou não um surto de legionela na CUF Descobertas.