Jaime Batalha Reis: da Geração de 1870 ao Estado Novo

Os 150 anos que passaram desde o primeiro encontro de Antero de Quental com Jaime Batalha Reis servem de pretexto para voltar à obra caleidoscópica deste último. Agrónomo, escritor e diplomata, assistiu à Revolução Russa de 1917. Sobre a sua fuga da Rússia em 1918 e o que sobre ela escreveu foram editados dois livros, em 2017

Jaime Batalha Reis (1847-1935) conheceu Eça de Queirós em 1866. O encontro deu-se, em Lisboa, no escritório do “Gazeta de Portugal”. Logo nesse dia, jantaram e conversaram pela noite dentro, “e desde então, por anos, não nos separámos mais”. Passaram, então, a viver naquele que era “um mundo como que à parte da realidade”. Nele, não se sabia bem o que mais contava: a escrita ou a confraternização? Foi o próprio Eça quem fixou desse Cenáculo os termos da oposição entre escrita e ação, quando denunciou que, “de tanto escrever, estamo-nos tornando impressos”. Ora, para contrastar com uma vida dedicada à escrita, impunha-se que ele e os amigos se virassem para a ação, ou seja, para o convívio, nas pândegas e na boémia. Que corressem a comer, por exemplo, com o d’Artagnan de África e outros amigos, em noitadas de cavaqueira, patuscadas e, até, esperas de touros. Só, assim, seria possível pôr a descoberto “o vasto ridículo do Romantismo”.

Foi na introdução às “Prosas Bárbaras” de Eça, livro póstumo de 1903, que Batalha Reis contou a história dessa amizade e de tais experiências ocorridas pelos anos de 1866-1867. Trata-se de um texto sobejamente conhecido. Para muitos, o único que circulou do autor e a que é possível ter acesso. Mas que necessita de ser lido em paralelo com outro, também de memórias, acerca dos mesmos anos, quando “o Antero de Quental e eu vivemos juntos”, tendo ir morar para São Pedro de Alcântara (Batalha Reis no livro e homenagem “Anthero de Quental — in memoriam”, Porto: Mathieu Lugan, 1896). Foi, aliás, neste último texto, que Batalha Reis descreveu a adesão de Eça ao realismo e o seu repúdio pela metafísica: “— O quê, menino? Palavra? Ainda a Metafísica?! — Dizia ele ao Antero”.

Com base nestes e noutros fragmentos, poder-se-á pensar na amizade entre Batalha Reis, Antero e Eça. Foram eles os inventores desse extraordinário heterónimo coletivo — Fradique Mendes, recriado tantas vezes ao longo do século XX (Joel Serrão, “O primeiro Fradique Mendes”, Livros Horizonte, 1985). De qualquer modo, trata-se de simples fragmentos, no interior da vasta obra escrita de Batalha Reis, deixada em manuscrito, espalhada por uma correspondência volumosa e dispersa por milhares de notas soltas. Mas que não haja equívocos, parecidos com os que Manuel Mendes gerou, em artigo no “Diário de Lisboa” (28-10-1963), a respeito das pândegas e da vida boémia, os quais suscitaram diferentes tipos de repúdio, por parte da família e de todos os que o admiravam: a vida e a obra de Batalha Reis têm de ser vistas muito além desta ou daquela anedota. Pois, a envergadura da sua intervenção pública e dos seus escritos não se compadece com apreciações ligeiras.

Dos intelectuais da Geração de 1870, Jaime Batalha Reis parece ter sido o mais bem preparado em termos de formação científica. Os seus estudos de agronomia, que lhe valeram a nomeação como lente do Instituto Agrícola em 1872, levaram-no a interessar-se pela questão vitivinícola no Douro, nomeadamente a filoxera, o comércio dos vinhos na Grã-Bretanha, a situação da agricultura no distrito de Viseu e as culturas da vinha, do arroz e da cana do açúcar, que pesquisou no âmbito de uma missão de estudo nos Estados Unidos, em 1877. No seu conjunto, o objetivo era estudar a situação da agricultura e da economia rural, para poder modernizar o país (“A Agricultura no Districto de Vizeu”, Imprensa Nacional, 1871, pp. 10-11).

Porém, nas 114 caixas conservadas no seu espólio na Biblioteca Nacional, bem como no seu acervo no Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, muitos outros interesses e relações poderão ser investigados. Entre eles, destaco o facto de Batalha Reis ter sido, também, entre os da sua geração, aquele que mais longamente se envolveu na representação diplomática de Portugal no estrangeiro, do último quartel do século XIX ao primeiro do XX. Frente a uma tal riqueza documental, que corresponde a uma experiência de vida bem cosmopolita, que sabemos nós? Quais os livros e os estudos de que dispomos para nos familiarizarmos com a sua obra?

Obra eclética e estudos

A formulação de tais interrogações esconde uma limitação maior: a da quase impossibilidade de reconstituir, hoje, à luz dos interesses especializados impostos pela academia, uma obra tão eclética como foi a de Batalha Reis. Ou seja, os seus interesses dispersos, a sua voracidade, os seus múltiplos projetos de escrita, muitos deles inacabados, o seu perfeccionismo exagerado em relação ao trabalho de edição, o seu esforço permanente em se preparar intelectualmente e o seu envolvimento nalgumas das mais importantes negociações internacionais — num período de quase cinquenta anos, dos anos posteriores à Comuna de Paris à conferência de Paz que se seguiu à I Guerra Mundial — fizeram com que a compreensão da sua obra se tivesse transformado num objeto de tal maneira caleidoscópico que é quase impossível de manejar. E, frente à impossibilidade de lidar com tal magnitude, parece que só ficaram dois caminhos a seguir em relação a Batalha Reis.

Retrato de Jaime Batalha Reis, 1892, Columbano Bordalo Pinheiro (óleo sobre tela), Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

O primeiro, o de estudá-lo a partir de um interesse parcial, bem localizado, prescindindo de uma visão de conjunto. O segundo afigura-se mais preocupante porque, na impossibilidade de se reconhecer o conjunto da sua obra como um objeto válido de compreensão, autor e escritos foram, praticamente, votados ao abandono. Um esquecimento, insista-se, favorecido pela especialização académica, que estiola a curiosidade em relação a obras de fôlego de sentido tão heterogéneo. Uma espécie de amnésia que também se explica pelo abandono de centros de investigação, situados à margem da academia, e correspondendo aos interesses de instituições como a Biblioteca Nacional. Refiro-me à extinção da divisão de investigação da BN — que é urgente recuperar e dotar de meios para que sejam criadas as condições necessárias ao estudo do conjunto da obra de Batalha Reis. E, também, para que chamadas de atenção como este artigo possam ter algum efeito, do ponto de vista da investigação e do estudo — com a curiosidade própria de querer saber e aprender mais —, fugindo à lógica de uma cultura de circunstância e do foguetório.

Claro que há uma série de edições e de estudos acerca da sua obra que deverão ser tomados como ponto de partida válido. Refiro-me à sua correspondência e aos traços do seu convívio com Eça, compilados há muito por uma filha, no âmbito de um trabalho cuidado de organização do seu espólio o qual precedeu a sua integração na BN — “Eça de Queiroz e Jaime Batalha Reis: cartas e recordações do seu convívio”, ed. Beatriz C. Batalha Reis (Lello & Irmão, 1966). O mesmo se passou com as suas trocas epistolares com Antero — “Correspondência entre Antero de Quental e Jaime Batalha Reis”, ed. Maria Staack (Assírio e Alvim, 1982). Beatriz Berrini compilou mais correspondência em “Cartas Inéditas de Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Batalha Reis” (Ed. “O Jornal”, 1987).

Maria José Marinho foi quem procurou, de forma mais sistemática, compreender a obra de Batalha Reis. Publicou acerca dele vários artigos, relativos aos seus projetos e relações, um volume das suas crónicas — assinadas com os pseudónimos de J. Teixeira de Azevedo e de Dinis Brito de Itajubá, em “O Repórter” e na “Gazeta de Notícias” — intitulado “Revista Inglesa” (D. Quixote, Biblioteca Nacional, 1988) e um pequeno, mas muito sugestivo livro onde concentra “O essencial sobre Jaime Batalha Reis” (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996). Elza Miné ocupou-se das relações de Batalha Reis com diplomatas e intelectuais brasileiros, tendo igualmente editado o manuscrito do autor “O descobrimento do Brasil intelectual pelos portugueses do século XX” (D. Quixote, 1988). E publicou em finais do ano passado uma monumental compilação, antecedida de um importante estudo, com prefácio de Luís Fagundes Duarte, “Alguns Homens de Meu tempo e Outras Memórias de Jaime Batalha Reis” (Imprensa da Universidade de Coimbra).

Quanto a interesses científicos e coloniais, Alice Godinho Rodrigues editou a “Correspondência de J. Batalha Reis para Barbosa du Bocage” (INIC, 1990), e João Carlos Garcia, em artigos da “Finisterra”, tratou-o como geógrafo esquecido. Teresa Pinto Coelho escreveu o estudo mais exaustivo sobre o diplomata e homem de letras: “A Agulha de Cleópatra: Jaime Batalha Reis e as Relações Diplomáticas e Culturais Luso-Britânicas” (Cosmos, 2000). Joaquim Palminha Silva publicou o seu relato de fuga da Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917, e antecedeu-o de um interessante, mas muito discutível estudo: “Jaime Batalha Reis na Rússia dos Sovietes ou dez dias que abalaram um diplomata português” (Afrontamento, 1984, com segunda edição de 2017). Rasgando novas perspetivas de investigação, Pedro Aires de Oliveira escreveu um estudo introdutório ao volume baseado na transcrição feita por Margarida Lages, “Dos Romanov a Lenine: Relatórios de Jaime Batalha Reis sobre a sua saída da Rússia em 1918” (Abysmo, 2017).

Sempre no domínio da publicação dos seus muitos textos dispersos ou inéditos saiu “Europa”, onde foi coligida a colaboração de Batalha Reis na “Revista Occidental” de 1875 (Torres Vedras: Livrododia Editores, 2006). Foi igualmente publicada uma pequena biografia da autoria de Maria do Rosário Lopes Batalha (Fonte da Palavra, Associação Cedro, 2011). Finalmente, mais um dos seus textos inéditos, escrito em colaboração com Eça e Augusto Machado, foi editado por Irene Fialho: “A morte do diabo: fragmentos de uma opereta” (Caminho, 2013).

Este inventário de títulos está, com certeza, incompleto. Ficam de fora alguns trabalhos académicos e, sobretudo, não inclui a lista dos trabalhos publicados em vida do autor. De qualquer modo, o argumento que aqui pretendo defender é que nem o pouco que publicou em vida nem o que tem vindo a ser editado dão conta da real dimensão da obra de Batalha Reis. E, depois de chamar a atenção para a necessidade de nos apetrecharmos para uma leitura de conjunto da sua obra, limitarei as minhas observações a alguns aspetos pontuais.

Historiador e Agrónomo

Começo pela celebração do contrato entre o autor e os livreiros Rolland et Semiond, datado de finais de novembro de 1872, que se encontra no seu espólio. Em causa estava a edição de duas obras de fôlego. Primeiro, uma História de Portugal, planeada em quinze fascículos de 32 páginas cada, num total de quase 500 páginas. O modelo a seguir era nada menos do que o da “Histoire de la France racontée à mes petits enfants” (1872-1876), de François Guizot — obra de fim de vida deste último, cuja publicação tinha começado. O segundo projeto consistia num Compêndio de Agricultura. A envergadura dos dois projetos — que nunca se concretizaram, assumidos quando o autor contava apenas vinte e cinco anos — reflete bem as enormes expectativas criadas por aquele que era então um dos membros mais promissores da sua geração. Porque não terá Batalha Reis conseguido concretizar tais projetos?

Passadas as célebres Conferências de Casino, realizadas nos primeiros meses de 1871, não tendo ocorrido a célebre intervenção de Batalha Reis que trataria do socialismo, parece que os projetos e as ideias se constituíam no grande antídoto dos conflitos e polémicas, de carácter pessoal, que o atormentavam. Tal como considerou numa carta enviada a Oliveira Martins: uma das características do meio intelectual português parecia ser o carácter de ofensa pessoal assumido pelas polémicas, sobretudo na imprensa, nas quais se viam “sobretudo as pessoas — as ideias apenas atrás delas” (Jaime Batalha Reis em carta a Oliveira Martins, 12 de setembro de 1873, “Correspondência entre Antero de Quental e Jaime Batalha Reis”, ed. Maria Staak, p. 154).

Ora Jaime Batalha Reis nunca deixou de estudar e de alargar os seus horizontes enciclopédicos, das matérias científicas e de economia rural à reflexão sobre arte, estética, música e filosofia. O projeto da “Revista Occidental” — cujo primeiro número de onze foi publicado em fevereiro de 1875, um projeto que começou em colaboração com Antero — foi resultado do seu esforço de trabalho coletivo com outros intelectuais, tais como Eça e Oliveira Martins.

Diplomata e defensor do projeto colonial português

Nas décadas seguintes, acumulou uma rica experiência de diplomata. Começou pelo consulado de Newcastle, entre 1883 e 1897 (onde Eça servira entre 1874 e 1879), tendo depois passado para Londres, onde se manteve até 1911. Antes dessas nomeações diplomáticas, já tinha sido comissário português na Exposição Universal de Filadélfia em 1876, sobre a qual escreveu um relatório que permanece inédito. Enquanto diplomata, estabeleceu relações cosmopolitas e empreendeu sucessivas viagens, que lhe permitiram ganhar a distância necessária para refletir melhor sobre Portugal. Entre a sua vasta rede de correspondentes, por exemplo, contou com brasileiros ilustres, tais como Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, Eduardo Prado e José Veríssimo. Foram eles que o ajudaram a descobrir o Brasil mental, sobre o qual veio a escrever a citada memória, deixada em manuscrito (BNP, Esp. E 4, caixa 30). Nela, discorreu sobre as condições em que os intelectuais trabalhavam em Portugal: no meio de uma população largamente analfabeta e de uma pequena classe média que, apesar de ter capacidade para ler, era muito pouco elaborada. O mesmo se passaria com os emigrantes portugueses.

Ou seja, não existiam comunidades portuguesas a viver fora do país que pudessem ser comparadas com aquelas com que contactara em Nova Iorque. Por exemplo, o carroceiro de origem alemã, que lhe transportou as caixas de livros ali comprados até ao paquete em que regressava à Europa, mostrou-lhe os seus conhecimentos acerca de Darwin, Wallace, Lamarck, Cuvier, Agassiz, Goethe, Lyell, Hooker, Huxley, Herbert Spencer, Asa Gray, Haeckel, o transformismo, a teoria da evolução, etc. No entender de Batalha Reis, seria impossível que algo de semelhante sucedesse com um imigrante português no Brasil. Por isso, argumentou que era legítimo aos brasileiros censurarem os portugueses pela sua pouca cultura.

A sua vida e as suas atividades de escrita não podem ser, igualmente, desligadas dos projetos coloniais portugueses e das suas consequências a uma escala internacional. Neste sentido, a citada referência, na introdução às “Prosas Bárbaras”, a João de Sá Nogueira, uma “lenda em ação”, só a custo pode ser reduzida a uma espécie de fait divers. De facto, o significado do convívio de Batalha Reis e Eça com o “d’Artagnan d’África em Lisboa” não se esgotava nas historietas deste último, quando lhes contava — “durante o bacalhau com batatas, o meio bife e o Colares — as pitorescas aventuras das suas viagens pelos sertões de Angola”.

Desde pelo menos 1878 — quando assinou, com Barbosa du Bocage, Luciano Cordeiro e Adolfo Coelho, uma proposta da Sociedade de Geografia de Lisboa para criar uma escola destinada à formação de quadros coloniais, e integrou a Comissão Nacional Portuguesa para a Exploração e Civilização de África —, Batalha Reis multiplicou as manifestações de interesse por um projeto de colonização de África. Em contacto com os meios políticos e diplomáticos e tendo em vista o planeamento de novas viagens científicas, manteve relações de colaboração com Serpa Pinto, Paiva de Andrada, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens (BNP, Esp. 4, caixa 52). A experiência internacional de Batalha Reis e o seu interesse por África valeram-lhe a nomeação como delegado, ao lado de Capelo e Augusto de Castilho, para representar o Governo português na Conferência Anti-Esclavagista de Bruxelas (1889-1890).

Na versão fixada pela sua filha Beatriz, antes da primeira sessão, em fevereiro de 1890, logo após o Ultimato, mereceu o respeito público dos ministros plenipotenciários britânicos, que se levantaram quando ele entrou, em sinal do reconhecimento pelo modo como se batera na defesa dos interesses portugueses (Fundação Mário Soares, pasta 04626.003.001). Batalha Reis reivindicara a prioridade do descobrimento, ocupação e presença do Estado português no chamado Nyassaland (“Os portuguezes na região do Nyassa” — artigo publicado na “Scottish Geographical Magazine” de maio de 1889, Imprensa Nacional, 1889; republicado em, “Estudos geográficos e históricos”, Agência Geral das Colónias, 1941, pp. 29-52). Em 1910, voltou a servir como delegado português ao Congresso Colonial de Bruxelas.

Em 1896, Batalha Reis pronunciou-se acerca dos usos e eficácia do Direito internacional. Contava, para isso, com uma larga experiência de representação de Portugal em foros internacionais. Mas sofria de um duplo desalento. Por um lado, tinha bem presente a agressão da mais velha aliada de Portugal, no momento do Ultimato (1890) e num cenário internacional de forte competição entre imperialismos. Por outro lado, escrevia sob a influência de tendências mais gerais, associadas ao declínio de fim de século, em que os “Vencidos da Vida”, na expressão de Oliveira Martins, foram férteis:

“Toda a gente que tem o hábito de ver a realidade sem cobertas de hipocrisias ou frases convencionais, sabe perfeitamente que não existe no mundo, com ação efetiva, coisa alguma que possa chamar-se ‘Direito internacional’. As únicas aparências de um tal direito são os diplomas desconexos de ‘Direito internacional’ entre as nações, os quais são respeitados enquanto convêm às mais fortes delas. A própria autonomia de qualquer das nações que hoje existem depende inteiramente ou dela ser forte por si, ou dela ser como Nação dentre as Nações mais fortes. Esta é a verdade na sua alva singeleza. Não havendo ‘Direito internacional’ não há igualmente ‘Moral internacional’. Os governos da Europa aos quais peço licença para juntar os governos da América só se têm preocupado com a escravatura, com o envenenamento dos orientais, ou com os tormentos dos arménios, quando qualquer destas questões — e só até ao ponto em que qualquer destas questões — pode favorecer os seus desígnios políticos. A Inglaterra e os Estados Unidos do Norte só se destacam deste fundo comum, em, mais que os outros povos, pretenderem enganar o mundo com espectaculosas manifestações de hipócrita filantropia. É pois meramente por medo que os tratados são respeitados, enquanto o são, e que as nações se não devoram umas às outras mais do que se já têm devorado e estão preparadas a devorar-se, neste belo final do civilizado, cristão e progressivo século XIX. Quando a Inglaterra, pois, consegue isolar a pequena ou fraca nação para cujo território lhe convém alastrar, coisa alguma a faz parar. Foi o que aconteceu com Portugal em África” (Jaime Batalha Reis, “Revista Inglesa”, D. Quixote, Biblioteca Nacional, 1988, p. 206).

A mão de obra em África

Entre 1912 e 1918 foi ministro plenipotenciário em São Petersburgo. Enquanto delegado na Conferência de Paz de 1918-1919, integrou a comissão que redigiu o pacto da Sociedade das Nações (Duarte Ivo Cruz, “Estratégia Portuguesa na Conferência de Paz, 1918-1919”, FLAD, 2009). Parte do seu esforço de representação de Portugal ao nível internacional e de defesa dos direitos e interesses portugueses, em relação ao modo de utilização da mão de obra indígena, concretizou-se na obra coletiva intitulada “Enquête internationale sur la main d’oeuvre agricole dans les colonies et les pays tropicaux”, em coautoria com F. Heim (1914-1919). Nela, Batalha Reis sublinhou o carácter apaixonado assumido pelas lutas em torno da questão do trabalho colonial e tropical. Insistiu, também, no facto de tais lutas serem produto de uma ausência de estudos científicos sobre a questão, sobretudo de investigações orientadas numa perspetiva comparada. Diga-se, de passagem, que as suas posições anteriores tinham sido de reserva em relação ao abolicionismo. Isto é, defendera argumentos de emancipação, mas considerou-os sempre no quadro de uma progressão lenta, uma vez que considerava não estarem os africanos ainda preparados para se governarem a si próprios e deixarem de ser tutelados.

Nas suas palavras, que não deixam margem para dúvidas, acerca da sua postura defensiva: “A escravidão que é uma instituição natural dos povos africanos só pode acabar lentamente e pela influência demorada dos povos europeus. Para estabelecer essa influência servem: 1º Estações oficiais permanentes já mencionadas. 2º Modificações nas condições do trabalho a) do trabalho agrícola pela introdução de máquinas e novos processos. b) do serviço de transportes pelo estabelecimento de: estradas, introdução de animais de transporte e principalmente extensão de caminhos de ferro. 3º Estações moralizadoras religiosas junto das estações oficiais ou separadas delas. 4º Os contratos de trabalho estabelecidos de modo que possam servir de transição entre a escravidão e a liberdade do operário europeu e fiscalizados pelas autoridades dos grandes centros coloniais e das estações oficiais do interior” (Ministério dos Negócios Estrangeiros-Arquivo Histórico Diplomático, Documentação Batalha Reis, S2.1 E1 P6, cx. 14 666, doc. 125-1).

Por último, criticou os estudos sobre a situação da mão de obra nos países tropicais e nas colónias, por se encontrarem demasiado centrados nos modelos, inspirados no caso português, de grandes explorações que eram propriedade de colonos brancos e onde trabalhavam indígenas assalariados (Batalha Reis, “Estudos geográficos e históricos”, pp. 417-480). Frente à ameaça de campanhas externas, desencadeadas pela Sociedade Anti-Esclavagista, não deixou também de apontar, em 1919, a propósito dos Prazos da Zambézia: “A forma como os pretos são explorados, pagamento duplo e triplo do imposto em género e em dinheiro sem fiscalização, o emprego de crianças, os salários ridículos, os luanes, o monopólio do comércio”. Porém, apenas indicou, como medidas de correção de tais abusos, a nomeação de dois inspetores que fizessem cumprir os contratos (BNP, Esp. 4, caixa 20, nº 40).

Depois de ter voltado para Portugal em 1920, já no inverno da vida, retirou-se para a propriedade de família em Torres Vedras — a Quinta da Viscondessa. Ali procurou, rodeado dos papéis e livros acumulados durante uma vida de labor, preparar para publicação as suas obras. Eram dezanove armários, como bem notou Fernando Marques da Costa, num artigo importante (“Revista da Biblioteca Nacional”, 1983). Alguns textos, como os que diziam respeito às relações de Portugal com a Inglaterra, a respeito do Ultimato, não foram incluídos nessa única antologia, cuja edição acabou por ser preparada pela filha. Já bem entrado o Estado Novo, Júlio Cayolla, da Agência Geral das Colónias, determinou que não se poderia publicar nada que incluísse referências desagradáveis a outros países, mais concretamente à Grã-Bretanha (BNP, Esp. 4, caixa 8, nº 5). De qualquer modo, a edição das obras foi mais um projeto que não conseguiu concretizar em vida. Uma espécie de sonho inacabado, por parte de quem se envolveu, ativamente, nos projetos de modernização do país, estudando as questões agrícolas e as da colonização de África, e o representou internacionalmente.

Questões em aberto

Frente a uma tal riqueza documental por explorar, três questões ficam em aberto. Primeiro, entre os interesses de Batalha Reis, haverá um tema principal? A resposta mais óbvia é que a modernização de Portugal, da agricultura aos projetos coloniais, constituiu o núcleo central das suas preocupações. Foi para essa modernização que contribuiu, enquanto diplomata e autor de numerosos escritos, além de ter procurado estabelecer relações pessoais e de se ter conseguido impor a uma escala internacional. No entanto, esse lado prático, que o levou a enfrentar um conjunto de problemas contemporâneos, hoje denominado políticas públicas, não poderá nunca ser desligado de um interesse pela história e por questões mais propriamente filosóficas, como demonstra a sua volumosa correspondência com José Timóteo da Silva Bastos, que se encontra por estudar.

Segunda questão: poderá um espólio documental tão colossal, revelador de uma tão obsessiva atividade de escrita, ser qualificado como literário? Na verdade, entre as práticas de escrita de Batalha Reis, só uma pequena parte merece esse estatuto. Não havendo dúvidas que a introdução às “Prosas Bárbaras” se afigura como uma excelente peça literária, a par de outras, como aquela em que Eça e um suposto Teixeira de Azevedo, ou seja Batalha Reis, procuraram horrorizar o imaginado poeta das Lapidárias, Fradique Mendes (“Eça de Queiroz e Jaime Batalha Reis: cartas e recordações do seu convívio”, Lello, 1966, p. 151). Também serão merecedores desse mesmo estatuto alguns dos textos de Batalha Reis que têm suscitado a atenção dos estudiosos, bem como muitas das suas cartas. E não fiquem esquecidos os esforços que desenvolveu no sentido de traduzir, entre os anos de 1885 e 1888, as “Mil e Uma Noites” (BNP, Esp. 4, caixa 71). Obra que deixou em manuscrito e que, com base na tradução francesa de Antoine Galland, tinha sido já objeto de duas traduções para o português: uma, rollandiana, publicada entre 1803 e 1809; outra saída em 1850.

De radical a conservador ou um patriota independente

Última questão: será mesmo verdade que Jaime Batalha Reis mudou de posição, passando de jovem radical a velho conservador? À primeira vista, parece mesmo que sim, mas impõe-se estudar melhor o seu vasto espólio, atribuindo à pergunta o simples valor de hipótese, a confirmar por futuras investigações. Eça foi, talvez, o primeiro a associar Batalha Reis ao espírito do Cenáculo. Era ele “o dono do aposento temeroso”, na esquina da Travessa do Guarda-Mor com a Rua dos Calafates, “e Via Láctea, galego ilustre, o seu servo” (“In Memoriam” de Antero de Quental, 1894). “E do Cenáculo, de onde antes da vinda de Antero (que foi como a vinda do Rei Artur à confusa terra de Gales) nada poderia ter nascido além de chalaça, versos satânicos, noitadas curtidas a vinho de Torres, e farrapos de Filosofia fácil, nasceram, mirabile dictu, as Conferências do Casino, aurora dum mundo novo, mundo puro e novo que depois, oh dor!, creio que envelheceu e apodreceu... De resto o Cenáculo estava nas vésperas de se dispersar (...)” (idem).

Tudo isto, a ponto de se poder dizer que — da anunciada conferência sobre o socialismo de 1871 ou do seu envolvimento na fundação da Fraternidade Operária, que publicou o “Pensamento Social”, dirigido por José Fontana e Antero (1872-1873) — Batalha Reis passou a acomodar-se às ideias partilhadas pelas elites do seu tempo acerca da modernização agrícola e colonial. Modernização, sublinhe-se, que não supunha queimar etapas, mas uma conceção lenta e faseada do abolicionismo e das outras formas de exploração da mão de obra africana. E não terá sido por acaso que tivesse vindo a repudiar as ações revolucionárias de 1917, que pôde presenciar na Rússia. Assim, muito longe acabou por ficar a acusação feita por Pinheiro Chagas, no “Diário de Notícias” de 3 de julho de 1871, para quem Antero e Batalha Reis eram uns comunistas e todos os que lhes davam ouvidos uma cambada de bandidos; acusação da qual se veio a retratar três dias mais tarde (Bernard Martocq, “Molière, Castilho e a Geração de 70”, Colóquio Letras, nº 28 (Nov. 1975), p. 45).

Da leitura de “Jaime Batalha Reis na Rússia dos Sovietes” (Afrontamento, 2017), fica-se, aliás, com a ideia de uma espécie do medo pânico que terá sentido, desde o momento em que iniciou a fuga, acompanhado das filhas, até ter conseguido sair da Rússia em 1918. Trata-se do relato de um desespero mais geral, sentido por todos os que foram ameaçados pela revolução em curso. Um desespero que levou Batalha Reis a esquecer-se do que era a Rússia anterior à revolução. A ponto de se verificar um grande contraste em relação ao que escrevera em 1875, nas páginas da “Revista Occidental”, quando anunciou uma transformação reformista da Rússia que a levaria a uma europeização. Mais concretamente, considerou que a Rússia procurava, então, “aproximar as classes tão distantes ainda, emancipando as suas imensas populações de servos, dividindo as terras extensas e quase incultas dos senhores”; na mesma ocasião, previu também que uma Rússia, instruída e emancipada, teria uma enorme capacidade de atração em relação aos povos em redor, os quais iria ajudar a transformar (“Europa”, Livrododia, pp. 98, 103).

Em Portugal, antes de Batalha Reis, pelo menos Consiglieri Pedroso (1851-1910) e Ladislau Batalha (1856-1939), em dois relatos acerca da Rússia anteriores a 1917, denunciaram o pesado regime de servidão que ali se vivia — uma profunda injustiça e falta de liberdade a que era urgente pôr cobro (C. Pedroso, “Vinte dias na Rússia: impressões de uma primeira viagem”, pref. de José Milhazes, Feitoria do Livros, 2015, publicado na revista “Serões”, entre 1903 e 1909; L. Batalha, “A Rússia por dentro: Esboço analítico da civilização moscovita”, prólogo de Consiglieri Pedroso, Parceria António Maria Pereira, 1905).

Talvez valha a pena não adotar juízos demasiado óbvios e procurar outros sentidos para a vida e participação pública de Jaime Batalha Reis. De notar que foi o próprio Batalha Reis o primeiro a questionar o mito de que, no início, pelos anos de 1860 e 1870, em torno de Antero, teria alguma vez existido “algum plano revolucionário, político e social” (“Anthero de Quental — in memoriam”, 1896, p. 451). E, conforme lembrou a sua filha Beatriz, foi Eça de Queirós quem melhor soube explicar o facto de as ações empreendidas pelo pai, a respeito do que eram, então, os interesses portugueses, nunca terem sido reconhecidas em Portugal. Perante a indignação de Miguel d’Antas, à época ministro plenipotenciário em Paris — quanto à falta de eco em Lisboa do que Batalha Reis fizera e escrevera na imprensa francesa em defesa das finanças portuguesas —, Eça explicou: “Singelamente — bem vê que em Lisboa é preciso sempre pertencer a um corrilho”.

Queria Eça com isto dizer que, pelo facto de Batalha Reis nunca ter pertencido a um partido político, mantivera sempre a sua coerência e independência, o que lhe valeu falta de reconhecimento em vida e ter acabado por ser alvo de esquecimento. De qualquer modo, o que acaba por vir ao de cima, em Batalha Reis, parecem ser os seus exacerbados sentimentos patrióticos, sempre acima dos partidários, misturados com os projetos de modernização para o país: “Hoje amor da pátria é amor do engrandecimento moral pela extinção da miséria, pelo progresso das indústrias, pela elevação das populações à abundância, até um nível em que possa assentar-se o desenvolvimento igual de faculdades, que não são nos homens tão virtualmente desiguais como as faz o estado atual da sociedade e da civilização” (“A Agricultura no Districto de Vizeu, Imprensa Nacional”, 1871, pp. 84-85).

É, aliás, a mesma atitude de elevação da nação e emancipação do povo que Batalha Reis repetiu, em 1930, numa troca de cartas com Bernardino Machado, quando revelou o que pensava acerca da Ditadura e das suas bases sociais de apoio: “Foi isso, em parte, devido a termos entregado a guarda do rebanho aos próprios lobos? Decerto, decerto, mas para mim o importante é que eles deixaram por agora de comer as ovelhas (...). Estamos com efeito sob uma ditadura clerical e militarista. O resto que é o principal — que nos impede de sermos uma nação (civilizada) só pouquíssimo depende dos governos e da política, mas de sermos muito pouco inteligentes, pouquíssimo cultivados, sem poder criador (...). Não foi o fanatismo católico e a Inquisição que nos fez inferiores mas a nossa inferioridade originária que nos fez há muito ser fanáticos e inquisitoriais. V. bem sabe que assim pensei” (cit. por Fernando Marques da Costa, “Sobre um possível Jaime Batalha Reis”, in Revista da Biblioteca Nacional, 3, 1-2, 1983, p. 137).

A Revolução Russa ainda não acabou

No estudo de Palminha Silva, que editou o relato de Jaime Batalha Reis sobre a sua fuga da Rússia, na companhia das filhas, em “A Rússia dos Sovietes...” (Afrontamento, 2017), fica bem patente o repúdio daquele em relação à visão reacionária e conservadora do autor. Mais recentemente, Pedro Aires de Oliveira argumentou, em tom polémico, que “as anotações e comentários do organizador dessa edição [Palminha Silva] evidenciavam uma inusitada hostilidade ideológica contra Batalha Reis” (“Dos Romanov a Lenine”, Abysmo, 2017, p. 34). A história do século XX pode ser contada em termos dessa mesma oposição, o que nos leva a pensar que a Revolução Russa ainda não acabou. De um lado os que acreditaram, e continuam a acreditar, no papel emancipador da Revolução de 1917. Do outro, os que dela desdenharam, sublinhando o clima de violência e a formação de um regime tão ou mais totalitário quanto o anterior. Aníbal Fernandes traduziu as memórias de Vladimir Nabokov, respeitantes à Rússia da sua infância, uma descrição cheia de reticências, só aparentemente apolítica, por parte de um descendente da grande aristocracia russa que também fugiu à revolução: “Na Outra Margem da Memória” (Difel, 1986) e “Fala, Memória: uma autobiografia revisitada” (Relógio D’Água, 2013). Uma das melhores introduções históricas à Revolução Russa de 1917, disponível em tradução portuguesa, é constituída pelo livro clássico de um especialista em sovietologia, Barrington Moore Jr., “As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia” (Edições 70, 2010; 1ª ed., original, 1966). Neste livro, o leitor encontrará a tese acerca das bases rurais das diferentes modernidades. Pois só através da compreensão do modo como os senhores se opuseram aos camponeses se poderão explicar as mudanças que conduziram tanto à formação de sociedades demo-liberais no Ocidente, graças à formação de uma burguesia autónoma, como às explosões revolucionárias, sustentadas por massas de populações exploradas, como sucedeu na Rússia e na China. É, talvez, a esta luz que melhor se explicam as ideias de V. I. Lenine e a sua declarada oposição aos modos de representação política parlamentar, na impecável edição de escritos do autor intitulada “A Grande Revolução Socialista de Outubro”, tradução de António Pescada (Edições Avante!, Biblioteca do Marxismo-Leninismo, 2017). Um retrato crítico, mas favorável da mesma revolução, bem atento aos escritos de Lenine, encontra-se em “A Revolução Russa — 100 Anos Depois” (Parsifal, 2017), de António Louçã, Francisco Louçã, Thaiz Senna, Constantino Piçarra, José Manuel Lopes Cordeiro, Miguel Pérez Suaréz, Fernando Rosas e Rui Bebiano. “Uma Introdução Geral à História da Rússia” foi editada por Gregory L. Freeze, tradução de Pedro Elói Duarte (Edições 70, 2017; 1ª edição pela Oxford University Press). E dois estudos de fôlego, que nos ajudam a compreender o significado histórico da Revolução Russa, foram traduzidos para português: Sheila Fitzpatrick, “A Revolução Russa”, tradução de Susana Sousa e Silva (Tinta da China, 2017) e o monumental livro de Orlando Figes, “A Tragédia de Um Povo: A Revolução Russa 1891-1924”, tradução de Valéria Rodrigues (D. Quixote, 2017). / D.R.C