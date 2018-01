Sobe para nove número de mortos em incêndio em Tondela

Um homem morreu esta manhã no Hospital de São João, elevando para nove as vítimas mortais do incêndio na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, avança o “Jornal de Notícias”.

A vítima, de 67 anos, foi transportada no sábado para o Hospital de Santo António e mais tarde transferida para o outro centro hospitalar.

Para o Hospital de São João foram encaminhados diretamente de Tondela três vítimas do incêndio e uma quarta vítima foi transferida no domingo do Centro Hospitalar do Porto.

O incêndio registado no sábado à noite, dia 13, e que deflagrou durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez pelo menos nove mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.