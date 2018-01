Fundo Revita já distribuiu 3,8 milhões de euros e a maior parte serviu para apoiar agricultores

O Fundo Revita, criado depois da tragédia de Pedrógão Grande para agregar os donativos dos portugueses, distribuiu 3,8 milhões de euros até ao final do ano passado. O novo balanço do Revita foi divulgado esta quarta-feira e mostra que a grande parte desse total (89%) se destinou a apoiar os agricultores na recuperação da sua atividade, tendo o restante sido pago na reconstrução das casas.

Segundo o relatório, até ao final de 2017 foram atribuídos e processados os subsídios a 1130 produtores agrícolas no valor de 3,4 milhões de euros. "Por esta via é dada resposta a necessidades devidamente identificadas, não cobertas por medidas de política pública dirigidas às áreas e população afetadas pelos incêndios, contribuindo de forma direta para o bem-estar da populações e a revitalização dos territórios atingidos", lê-se no relatório. Em causa estão os agricultores que sofreram prejuízos superiores a 1053 euros e inferiores a 5000 euros, que o Conselho de Gestão do Fundo decidiu apoiar com os donativos, no sentido de recuperarem a sua atividade e a agricultura de subsistência.

Quanto à reconstrução das habitações, há 263 casas de primeira habitação que necessitaram de obras parciais ou totais e, segundo o relatório, estão "todas em andamento". "Deste conjunto destacam-se 217 casas em fase mais avançada, nomeadamente 90 habitações com obra em execução e 127 já concluídas." Ou seja, metade das casas que precisavam de reconstrução está concluída (127 das 263 habitações). Até agora o Revita pagou cerca de 315 mil euros pela reconstrução, explicando que esta é uma execução financeira "mais faseada".

Ao Fundo Revita foi atribuído o financiamento de reconstrução de 91 casas, ou seja, um terço do total. Dessas, 41 estão concluídas e 40 estão em execução. Outras entidades como a União das Misericórdias Portuguesas e a Fundação Calouste Gulbenkian, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Cáritas Diocesana, a Cruz Vermelha Portuguesa ou a Mota Engil ficaram com as restantes obras a seu cargo.

4,4 milhões de euros em donativos

O total de donativos recolhidos pelo Revita até ao final do ano passado chegou aos 4,4 milhões de euros, contando já com a adesão de 54 entidades (42 deram dinheiro, oito doaram bens móveis e quatro ofereceram serviços). Entre os doadores mais recentes está a Fundação Bancária La Caixa (€350 mil), a Federação Portuguesa de Futebol (€34 mil), o presidente do Parlamento Europeu (€25 mil) ou a comunidade portuguesa em Sidney (€21 mil).

A esses 4,4 milhões de donativos junta-se ainda o reforço de 2,5 milhões de euros feito pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, "suportado por verbas provenientes da receita dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuja distribuição é feita por diversas entidades e Ministérios", segundo explicou ao Expresso, em dezembro, o Instituto de Segurança Social (ISS). "Este reforço leva em consideração o facto de o Fundo Revita ter prestado apoio financeiro aos agricultores para aquisição de bens imediatos e inadiáveis ou para recuperação da economia de subsistência, na sequência de perdas entre 1.053,30€ e 5.000€, por motivo diretamente causado pelos incêndios."

O Fundo Revita foi criado pelo Governo em julho do ano passado, depois dos incêndios de junho, e está sob alçada do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. A adesão das entidades que recolheram os donativos dos portugueses era voluntária e o objetivo do Revita é encaminhar esse dinheiro para o apoio às populações e a revitalização das áreas afetadas, nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.