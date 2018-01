Professor do Porto é o primeiro português a receber prémio de Física em Israel

Pedro Gil Vieira vai receber o Prémio Internacional Raymond e Beverly Sackler, que será entregue a 13 de março na Universidade de Tel Aviv, pelo seu contributo na área da Teoria Quântica de Campo

O professor Pedro Gil Vieira é o primeiro português a receber um prémio de 100.000 dólares (aproximadamente 83.300 euros) da Universidade de Tel Aviv, Israel, pelos contributos na área da Física, informou a Universidade do Porto, na qual leciona.

O Prémio Internacional Raymond e Beverly Sackler, que será entregue a 13 de março na Universidade de Tel Aviv, distingue, de dois em dois anos, investigadores com menos de 40 anos com contribuições importantes nos domínios da Física e da Química.

"Sinto-me muito grato por mais este prémio. É ótimo sentir que a comunidade acredita e valoriza a ideia de explorar este laboratório teórico, o que me motiva para colocar questões ainda mais interessantes nos próximos anos", disse à agência Lusa Pedro Gil Vieira, professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), o português distinguido na edição 2018 do prémio.

Este prémio deve-se ao trabalho do físico português na área da Teoria Quântica de Campo, com a criação de ferramentas teóricas que, no futuro, podem ser úteis para ajudar a compreender como as partículas mais elementares da natureza - os 'quarks' - se unem para formar o próton (partícula com carga elétrica positiva, que compõe o núcleo dos átomos).

A Teoria Quântica de Campo "unifica a teoria da relatividade de Einstein com a Mecânica Quântica sendo, por isso, a base de toda a física moderna, descrevendo, entre outras coisas, a física de todas as partículas elementares", explicou o cientista.

Contudo, continuou o investigador, "no seu regime fortemente acoplado - que é também o seu regime mais interessante, em que os efeitos quânticos e relativistas são muito importantes ao mesmo tempo - as nossas ferramentas matemáticas são insuficientes e a nossa intuição física não está ainda desenvolvida".

Pedro Gil Vieira tem usado uma "teoria de campo simplificada", denominada "Teoria Super Yang-Mills", como laboratório teórico para desenvolver precisamente essas ferramentas matemáticas e a intuição física.

"A esperança é que, resolvendo esta teoria, novas oportunidades se abram, com as novas ferramentas e ideias que daí vão advir", referiu.

E acrescentou: resolver essa teoria significa "responder a todas a possíveis perguntas sobre o comportamento das partículas elementares", descritas pela mesma.

Pedro Gil Vieira, de 35 anos, foi estudante de Física da FCUP, onde acabou a licenciatura em 2004 e o doutoramento em 2008 (a par da École Normale Supérieure, em Paris, França).

Investigador do Instituto Perimeter de Física Teórica (Canadá) e do ICTP - SAIFR International Centre for Theoretical Physics - South American Institute for Fundamental Research (Brasil), tem-se distinguido pelas suas contribuições para a resolução de problemas complexos da física teórica.

Exemplo disso é a Medalha Gribov - que conquistou em 2015 -, atribuída pela Sociedade Europeia de Física, tendo sido também nesta altura o primeiro português e o oitavo investigador a nível mundial a receber a distinção, criada em 2001, que, de dois em dois anos, reconhece o trabalho de um jovem físico em Física Teórica de Partículas ou Teoria Quântica de Campos.

Entre as premiações já recebidas pelo professor da FCUP destacam-se ainda a Cátedra Clay Riddell Paul Dirac em Física Teórica e a Sloan Fellowship, galardão atribuído anteriormente a 42 dos laureados com o Prémio Nobel da Física.

Para além de Pedro Gil Vieira, nesta edição do Prémio Internacional Raymond e Beverly Sackler, será distinguido o físico Zohar Komargodski, professor do Instituto Weizmann, em Israel, e do Centro Simons para Geometria e Física, nos Estados Unidos.