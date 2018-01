Temperaturas extremas viram o mundo ao contrário

Numa altura de regresso das férias do Natal, a Direção Geral de Trânsito espanhola mantém este domingo os avisos lançados para 17 províncias, pedindo aos condutores que vejam o estado do tempo e das estradas antes das viagens, tendo extrema atenção ao volante.

O frio e a neve afetam sobretudo as regiões da Galiza, Astúrias e Castela e Leão, com grandes congestionamentos nos acessos rodoviários a Madrid e outras cidades do centro do país, bem como perturbações no transporte ferroviário.

Por cá, acessos ao maciço central da Serra da Estrela estão cortados também devido à neve. Estão encerrados os troços T11, T12 e T13, que correspondem, respetivamente, à estrada nacional (EN) 338 entre Piornos e Cruzamento da Torre, EN 338-1 entre Cruzamento da Torre e Torre e EN 338 entre Cruzamento da Torre e Lagoa Comprida, segundo a mesma fonte.

O corte da circulação nestas vias de acesso às zonas mais elevadas da Serra da Estrela foi confirmado por uma fonte do Comando Territorial da Guarda da GNR.

O frio assola ainda a costa leste dos Estados Unidos da América, onde são esperados 46 graus negativos.

Só na Austrália, o calor parece estar a dar que falar. O país está a braços com uma vaga de calor a rondar os 50 graus.