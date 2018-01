Resoluções de ano novo

Há quem comece o ano com a decisão de voltar ao ginásio ou fazer dieta. No meu caso decidi não me tentar por nenhum modelo desportivo e iniciar 2018 com algumas linhas sobre o Hyundai i30 SW, um automóvel assumidamente familiar. Mesmo assim, confesso que o primeiro carro que conduzi em 2018 foi um SUV. Não deu para evitar. Mas agora é tempo de prestar atenção ao i30 da Hyundai nesta versão que oferece muito espaço e que convence desde logo quem não gosta de dar nas vistas. O i30 combina uma faceta discreta com alguma distinção e isso pode ser uma mais valia para muitos clientes.

Prioridade à segurança

Quando se entra a bordo do i30 o ambiente é sóbrio e falta-lhe alguma juventude. Este lado mais “cinzento” é compensado com uma construção sólida e um ambiente a bordo bastante confortável. Com uma boa construção, não fica a dever nada a rivais como o Volkswagen Golf ou o Seat León e faz esquecer a anterior geração do i30, em que o habitáculo era dominado por plásticos pouco agradáveis ao toque.

Em estrada, revela-se muito preciso e o equipamento de segurança é muito completo, ao melhor nível do que se encontra neste segmento de familiares compactos. Não é o automóvel mais divertido de conduzir e nesse capítulo há melhor no segmento. Mas é uma opção segura, sem surpresas, com boa precisão em curva, ainda que a direção não seja algo “artificial”. O comportamento do i30 SW sai beneficiado pela suspensão traseira multilink, um elemento que boa parte da concorrência não oferece. Neste ensaio, o motor 1.6 CRDi, com 110 cv, mostrou-se poupado, com consumos na casa dos 5 litros e por vezes mesmo abaixo dessa marca. Mas falta-lhe vitalidade. Por isso, não tardou muito para que me desse saudades do três cilindros 1.0 TGDi, que comprovei no ensaio ao Hyundai i30 na versão berlina. Ainda assim, o i30 SW com o 1.6 CRDi impressionou pelo bom trabalho de insonorização. A caixa de velocidade manual é muito suave e está bem escalonada, o que ajuda a compensar o desempenho modesto do motor.

Conectividade obrigatória

O ecrã de info-entretenimento pode ter um visual datado, mas oferece os elementos “obrigatórios” num automóvel moderno. A ligação bluetooth ao smartphone é fácil de fazer e funciona bem. Além disso, é com agrado que se nota que é impossível emparelhar um smartphone com o carro em andamento. Um sistema de segurança que nem todos os fabricantes adotam mas que se revela fundamental para evitar distrações.

Por tudo isto, o i30 SW afigura-se como um valor seguro. No caso do diesel, mesmo as versões mais equipadas ficam abaixo dos €30 000. E já no caso do motor 1.0 a gasolina, a versão Style fica abaixo dos 25 000€. Se a tudo isto somarmos uma bagageira com 602 litros de volume e a garantia de cinco anos que a marca coreana oferece, percebe-se que mesmo não sendo um veículo da moda como os SUV, o i30 SW tem tudo para seduzir famílias racionais que têm no espaço a bordo e na segurança duas prioridades para o novo ano.

Ficha técnica Hyundai i30 SW 1.6 CRDi

Motor

1582 cc

110 cv

280 Nm entre as 1 500 r.p.m. e as 2 000 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades (DSG 7v opcional)

Prestações

188 km/h

11,3s 0-100 km/h

Consumos

3,8 l/100 km

99g CO2/km

Preço €26 500