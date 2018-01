O sonho que eu tive

Foi já depois do Natal. Acordei meio estremunhado e dei comigo a juntar as peças de um puzzle algo confuso, um sonho meio esquisito que tinha acabado de ter. Como habitualmente, tive de escrever à pressa o que me tinha passado pela cabeça, não fosse esquecer tudo rapidamente, o que também me acontece sempre. E fiquei espantado com as notas que tomei, já que elas eram um autêntico programa de ação para o Douro. A noite longa e a desorganização típica dos sonhos levaram-me a pensar desordenadamente e só com alguma lucidez trazida pela alvorada foi possível refazer tudo. Sonhei, por exemplo, que o Douro estava muito mudado, quer nas pessoas quer nas práticas: com um IVDP ativo e dinâmico e com várias associações no terreno (as das grandes empresas mas também as dos lavradores e dos pequenos produtores), a reformularem as regras do sector, as tais que foram criadas na época em que só se produzia Vinho do Porto, regras que se mantiveram até hoje, quando os DOC Douro estão quase a “apanhar” o Porto em quantitativos de produção. O benefício continuava a existir mas os preços à produção tinham subido significativamente, a área de vinha estava controlada e o Vinho do Porto tinha subido de patamar em termos de preços de prateleira. Mas o tal sonho era ainda mais otimista: os grandes operadores do sector, ao invés de se andarem a “matar uns aos outros” com políticas de preços baixos irrealistas e que deitaram a perder categorias tão interessantes como os Late Bottled Vintage, estavam a atuar em grupo, com preços acordados previamente. Onde? Nos almoços de 4ª feira que no meu sonho existiam entre todos os grandes grupos e que replicavam a prática da Feitoria Inglesa do Porto. Era ali, antes de se servir o Porto vintage, que se coordenavam estratégias e políticas, com convidados que vinham dar achegas, uns para ouvir outros para aprender, outros para falar de experiências próprias e com frequência por lá passavam representantes das associações atrás referidas. Curiosamente, o IVDP tinha passado a ser controlado pelo próprio sector e os grupos de pressão que até então tinham dominado as direções do Instituto estavam reduzidos à sua insignificância. Respirava-se ar puro, não só na cidade como nas vilas e aldeias, com incentivos à criação de pequenas empresas, com facilidades concedidas pela Alfândega (entretanto remodelada e sem o perfil pidesco que tinha) e com enormes incentivos à instalação de novos lavradores no interior, desde isenção de IRS, preço de gasóleo agrícola ainda mais barato e escolaridade subsidiada. Como é que num sonho se tinha conseguido tudo isto? Tanto quanto me lembro porque havia vontade (do poder político), porque as pessoas se sentavam à mesa a negociar e a decidir e porque se concluiu que o sucesso de uns devia corresponder ao sucesso de todos e porque, nas horas difíceis, não andavam todos a chutar para canto. A coisa não me parecia assim tão difícil. O problema foi que depois... acordei!

QM Alvarinho branco 2017

Região: Monção-Melgaço (Vinho Verde)

Produtor: Quintas de Melgaço

Enologia: Nelson Carvalho/Jorge Sousa Pinto

Casta: Alvarinho

Preço: €8,40

Fermentou em inox, é um vinho fresco e jovem, cheio de fruta

Dica: Muito bom para peixe ou marisco, levemente cozinhados. E guarde também algumas garrafas em cave

Valle Pradinhos Reserva tinto 2015

Região: Reg. Transmontano

Produtor: Maria Antónia Azevedo Mascarenhas

Enologia: Rui Cunha

Castas: Tinta Amarela, Cabernet Sauvignon e Touriga Nacional

Preço: €9,75

Este foi o primeiro vinho a ganhar prestígio em Trás-os-Montes. Continua a ser uma boa aposta

Dica: Muito enérgico e desafiante, um tinto que se bate em várias frentes, sempre na zona das carnes

Dalva Colheita Tardia branco 2014

Região: Douro

Produtor: C. da Silva

Enologia: José Manuel Sousa Soares

Casta: Boal (Sémillon)

Preço: €25 (0,375 ml)

Vindimado bago a bago durante outubro e novembro, com alguma podridão e concentração de mosto

Dica: Um branco de sobremesa ou, com mais ousadia, para entrada com foie-gras. A garrafa dá facilmente para três ou quatro convivas

Os preços, meramente indicativos, foram fornecidos pelos produtores ou consultados online